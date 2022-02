Symbolfoto: miglagoa / Adobe Stock

Deutschland ist amtierender Fußball-Weltmeister. Nicht auf dem echten, sondern dem virtuellen Rasen. Die digitale Fußball-Nationalmannschaft, die im FIFA Pro Clubs Modus wie im echten Fußball mit elf gegen elf Spielern am PC antritt, wurde 2021 im Finale gegen Italien Weltmeister. Vom 22. März bis zum 04. Mai steht nun die Europameisterschaft an.

Hierauf bereiten sich die Nationalspieler, die sich sonst nur online zusammenfinden, erstmalig mit einem Trainingslager vor Ort am 12. März im Kölner XPERION, der SATURN eArena, gemeinsam auf die Euro vor. Hierfür konnte mit Apollo ein Premiumpartner für das Team GERMANY – der virtuellen Auswahlmannschaft im Pro Clubs – gewonnen werden. Deutschlands filialstärkster Optiker und der amtierende Weltmeister im Pro Clubs gehen gemeinsam in die anstehende Europameisterschaft. „Mit Apollo wissen wir nun einen starken Partner an unserer Seite, denn während der Spiele sind die Augen unserer Spieler starken Belastungen ausgesetzt. Diese erhalten ausgestattet mit dem neuen Gaming-Glas von Apollo wichtige Unterstützung. Denn: Die verbesserte Wahrnehmung von Licht und Farben, der erhöhte Farbkontrast sowie die Schärfe im Randbereich sorgen dafür, dass wir als Spieler des Teams GERMANY mit klarem Blick die anstehenden sportlichen Aufgaben bestmöglich meistern können“, erläutert Teammanager Markus Günther.

Initiiert wurde die Partnerschaft von esport-manager.com, dem Medienpartner der Nationalmannschaft, der die EM begleitet und die Nationalmannschaft in ihrem Auftritt unterstützt. „Wir freuen uns, dass wir mit Apollo ein deutschlandweit bekanntes Unternehmen als neuen starken Partner für das Auswahlteam gewinnen konnten und die Mannschaft somit die Aufmerksamkeit erhält, die sie durch ihre Leistungen verdient“, erklärt Patrick Baur von esport-manager.com.

Apollo wird beim Trainingslager der Nationalmannschaft im XPERION für alle Besucher unter anderem einen kostenfreien mobilen Sehtest anbieten. „Für die Zielgruppe, die viele Stunden vor dem Bildschirm sitzt, ist Augenschutz besonders wichtig. Deswegen haben wir zusammen mit einem renommierten deutschen Markenglas-Hersteller ein eigenes Gaming-Glas entwickelt, das „High Performance“ und „gesunde Augen“ miteinander verbindet. Mit diesen Brillengläsern statten wir das Team GERMANY aus und wünschen der Mannschaft eine erfolgreiche EM!“, erklärt Tobias Geier, der unter anderem für das Produktmanagement Brillenglas bei Apollo verantwortlich ist.

Die Spiele der deutschen Auswahl werden live auf der Streaming-Plattform Twitch zu verfolgen sein und sind für Zuschauer genauso spannend und emotional wie im klassischen Fußball. Alle weiteren Informationen gibt es zudem unter apollo.esportmanager.com.

Text: Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG