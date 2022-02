Foto: CooperVision GmbH

Im März vergangenen Jahres gab

CooperVision in den USA die Partnerschaft mit Plastic Bank® bekannt und

machte als erster Kontaktlinsenhersteller dort seine Einmalkontaktlinsen

plastikneutral. Jetzt veröffentlicht das Unternehmen erste Zahlen zu den

ökologischen und sozialen Auswirkungen der Initiative:

▪ So wurde das gleichwertige Gewicht von nahezu 28 Millionen

Plastikflaschen neutralisiert, die ansonsten in die Meere gelangt wären.

▪ 171 Küstengemeinden erhielten im Tausch für das Sammeln von

Plastik Wertgutscheine für notwendige Dinge wie Trinkwasser,

Lebensmittel, Schulunterricht und die Gesundheitsvorsorge.

Die Zusammenarbeit von CooperVision mit Plastic Bank® – einem

gemeinnützigen Sozialunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat,

Recyclingsysteme in Küstengemeinden ohne funktionierende

Kreislaufwirtschaft aufzubauen – ist die größte Plastikneutralitätsinitiative der

Kontaktlinsenbranche. Derzeit beteiligen sich 18 CooperVision

Tochtergesellschaften in Europa und Nordamerika, sowie neun weitere in

Asien. Weitere Länder sollen laut Unternehmensangaben noch in diesem Jahr

in Südamerika und Europa hinzukommen. Für 2022 rechnet das Unternehmen

mit einer Kompensierung von Plastik im Gegengewicht von fast 90 Millionen

gesammelter Plastikflaschen. Das entspricht mehr als dem Dreifachen der im

Jahr 2021 gesammelten Menge.

Für CooperVision ist die Initiative zur Plastikneutralität neben seinem

bestehenden Nachhaltigkeitsengagement ein weiterer bedeutender Baustein

auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist sich seiner

Bedeutung bewusst, die es bei der Veränderung der Art und Weise, wie

Kunststoffe produziert, verwendet und entsorgt werden, spielt. So ist ein

verantwortungsvoller Umgang mit Plastik durch Recycling und

Wiederverwertung eines der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens.

„Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Lösungen, die nicht nur die

wichtigsten ökologischen und sozialen Herausforderungen betreffen, sondern

auch neue, alternative Wege für Veränderung aufzeigen“, sagt Dan McBride,

Executive Vice President (EVP), Chief Operating Officer von

CooperCompanies. „Indem wir unseren Umgang mit Plastik ständig

hinterfragen, können wir dazu beitragen, die Weltmeere zu schützen und Abfall

in eine wertvolle Ressource zu verwandeln.“

Text: CooperVision GmbH