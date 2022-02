Foto: Haffmans & Neumeister

Haffmans & Neumeister launcht nach dem großen Erfolg der ersten Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Star-Stylisten und Interior-Designer Marcus Paul nun eine weitere Kollaboration: Schwedischer Edelstahl in chirurgischer Qualität. Handgefertigtes italienisches Acetat. Vier neue Modelle. Drei Farbvarianten.

Haffmans & Neumeister bringt eine zweite Kollektion mit dem Stylisten Marcus Paul heraus: „Beim ersten Mal haben wir den Grundstein gelegt“, sagt Paul. „Jetzt sind wir zusammengekommen, um die Formen zu gestalten, die uns bewegen, die uns etwas fühlen lassen — da ist eine gemeinsame Intuition, eine Anziehungskraft.“

Foto: Haffmans & Neumeister

Um diese Energie einzufangen, wurde der Fotograf Darryl Richardson an Bord geholt. Richardson, der mit seinem Instinkt eine weitere künstlerischer Ebene hinzugefügt hat, verbindet technische Sehschärfe mit einem neugierigen einfühlsamen Blick. “Wir wollen mit anderen Kreativen zusammenarbeiten, uns gegenseitig inspirieren und auf unserem gemeinsamen Know-how aufbauen”, so Philipp Haffmans, Head of Design. “Wir wollten eine Wahrhaftigkeit, von der wir wussten, dass nur Darryl sie für diese Kollektion einfangen kann.”

Die Beton-Architektur von Mexiko City mit ihrer von Sonne und Wetter gegerbten Patina sowie dem wilden üppigen Grün, das an allen möglichen Stellen gedeiht, lieferten die Farben und Texturen für die gesamte Kampagne. Für Paul war die Wahl dieses Ortes eindeutig. Wie sein Styling hat auch die Umgebung von Mexiko City eine organische, intuitive Schichtung. In Mexiko-Stadt gibt es eine Räumlichkeit, die die Brillen mühelos zur Geltung bringt und gleichzeitig widerspiegelt, wie die Fassungen selbst mit Volumen spielen — mit ihrem Wechsel zwischen ultradünnem Metall und massigem Acetat.

Das Zusammenspiel von klarer Struktur und vitalem Fluss, das sowohl in der Kollektion als auch in der Kampagne zum Ausdruck kommt, ist zeitgemäß und visionär zugleich. In einer Zeit, die sich nach Aufrichtigkeit sehnt, bildet die Kollektion eine Klammer zwischen der Gegenwart und einem Optimismus für die Zukunft — facettenreich, tragbar, mit durchdachten und schmeichelhaften Farbgebungen, aber dennoch entschieden individualistisch. Die Haffmans & Neumeister + Marcus Paul-Kollektion ist in ausgewählten Boutiquen rund um den Globus erhältlich.

Text: Haffmans & Neumeister