Foto: Marcolin

Am 9. Mai ist Muttertag!



Zu diesem besonderen Anlass hat

GUESS EYEWEAR

ein bezauberndes, feminines Modell geschaffen, um den größten Frauen in unserem Leben für alles, was sie für uns getan haben, zu danken.



Das besondere Highlight: ein Mutter-Tochter Brillenset!

Foto: Marcolin

Guess Eyewear: GU7830

Diese fröhlich-feminine Sonnenbrille in Cateye-Form lässt Mama Herzen höherschlagen. Das schöne Modell ist in verschiedenen Farben erhältlich: Grau-Pink-Pirsich, Pink-Violett-Flieder, Braun und Schwarz, um jedem Mama-Wunsch gerecht

zu werden.

Foto: Marcolin

Guess Eyewear: GU9216

Diese süße rosafarbene Sonnenbrille in Schmetterlingsform ist an das Design der Damen-Brille angelehnt, sodass Mutter & Tochter ideal miteinander matchen können.

Text: Guess Eyewear