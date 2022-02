Foto: Eschenbach Optik

Ob für Wanderungen und Trekkingtouren, für die Vogelbeobachtung oder aber für Reisen und Städtetrips – mit seiner neuen adventure D-Serie erweitert Eschenbach Optik sein Sport Optics-Portfolio um sechs Universal-Ferngläser für jede Gelegenheit. Die Allrounder, die sich sowohl für Gelegenheits- als auch ambitionierte Fernglasnutzer eignen, zeichnen sich durch eine hochwertige Optik, ein modernes, funktionales Design sowie eine optimale Griffigkeit aus. Dabei überzeugen alle Modelle durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Mit seiner neuen adventure D-Serie bietet Eschenbach Optik sowohl Einsteigern in die Naturbeobachtung als auch ambitionierten Fernglasnutzern und Vogelbeobachtern sechs verschiedene Ferngläser an – vom kompakten Allrounder bis hin zum Weitwinkel-Fernglas mit einem extra großen Sehfeld. Alle Modelle verfügen über mehrschichtvollvergütete Linsen und BaK-4-Prismen für eine brillante, farbechte und kontraststarke Abbildung. Zudem sorgen der lange Augenabstand für eine bequeme Beobachtung und die hohe Auflösung sowie der starke Kontrast für eine sehr gute Abbildungsleistung. Ein besonders gutes Einblickverhalten ermöglicht außerdem eine schnelle Orientierung im Bild. Neben der hochwertigen Optik zeichnen sich die robusten Allrounder durch einen modernen, schlichten Look mit einer schlanken, ergonomischen Form aus. Dank des widerstandsfähigen, wasserdichten Gehäuses mit griffiger Gummiarmierung

sind die Ferngläser optimal vor Stößen geschützt und können auch bei schlechterem Wetter genutzt werden. Die Stickstofffüllung verhindert dabei das Beschlagen der Innenoptik selbst bei großen Höhen- und Temperaturunterschieden.

Foto: Eschenbach Optik



Die neue adventure D-Serie bietet Modelle für jeden Anwendungsbereich: Das adventure D 8 x 26 und das adventure D 10 x 26 sind die kompakten Allrounder der Fernglas-Familie. Sie eignen sich mit ihrer kompakten Größe und einem Gewicht von weniger als 300 Gramm hervorragend für die Freizeit und Ausflüge in die Natur. Das adventure D 8 x 34 und das adventure D 10 x 34 sind die idealen Begleiter für unbeschwerte Entdeckungstouren. Mit Weitwinkeloptik bieten sie ein besonders großes Sehfeld und damit einen hohen Betrachtungskomfort. Für ungetrübte Outdoor-Action sowie die Vogelbeobachtung sind die Modelle adventure D 8 x 42 und adventure D 10 x 42 bestens geeignet. Ebenfalls mit Weitwinkeloptik ausgestattet, sind sie dank des großen Objektivdurchmessers von 42 Millimeter besonders lichtstark, sodass sich selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch kleinste Details in naturgetreuen Farben erkennen lassen.

Zur Ausstattung aller adventure D-Ferngläser gehören gepolsterte Trageriemen, Staubschutzklappen sowie eine hochwertige Tragetasche.



Fazit



Mit der neuen adventure D-Serie bietet Eschenbach Optik sechs robuste Universal-Ferngläser für eine breite Zielgruppe und zahlreiche Anwendungsbereiche an. Neben der hochwertigen Optik überzeugen die Modelle sowohl durch ein modernes, funktionales Design als auch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.



Technische Features im Überblick



• Brillante, farbechte Abbildung durch mehrschichtvollvergütete Linsen und BaK-4-Prismen

• Besonders großes Sehfeld dank Weitwinkeloptik (außer die Modelle 8 x 26 und 10 x 26)

• Wasserdicht und stickstoffgefüllt

• Widerstandsfähiges Gehäuse mit griffiger Gummiarmierung zum Schutz vor Stößen

• Schlanke, ergonomische Form für optimale Griffigkeit

• Stativgewinde für wackelfreie Beobachtungsfreude

• Zubehör: Gepolsterte Trageriemen, Staubschutzklappen, hochwertige Tragetasche

• Farbe: schwarz

• UVP: ab 139 Euro



Weitere Informationen unter www.eschenbach-sportoptics.com.

Text: Eschenbach Optik