Foto: Rodenstock

Zum ersten Mal können Augenoptiker ihren Kunden nur anhand von Standard-Refraktionswerten weit präzisere Gleitsichtgläser anbieten – der nächste Schritt zu B.I.G. VISION® FOR ALL. Möglich wird das durch künstliche Intelligenz und eine neue Norm für die Glasberechnung von Rodenstock. Das Ergebnis ist eine neue Glaskategorie und ein Seherlebnis, das neue Maßstäbe setzt.

Die große B.I.G. NORM™ Kampagne lässt die neue Gleitsicht-Ära bei teilnehmenden Augenoptikern beginnen: Der Augenoptiker hat die Wahl zwischen dem Neukunden- und Bestandskunden-Paket mit einem zubuchbaren Advertorial.

Das Neukunden-Paket nutzt das Potential der Alleinstellung des Augenoptikers und lenkt neue Kunden verstärkt ins Geschäft. Der Augenoptiker erhält eine individualisierte, beidseitig bedruckten Zeitungsbeilage (inklusive Handling- und Buchungskosten) von 7.500 Stück, die in einer regionalen Wochenzeitung seiner Wahl eingestreut wird. On top bekommt der Augenoptiker eine auf Wunsch individualisierbare Anzeigen-Vorlage zur Schaltung in lokalen Medien.

Die Kommunikation des Bestandskunden-Paket richtet sich an Kunden des Augenoptikers, die ihm bereits vertrauen, und offen für neue Produkte sind.

Foto: Rodenstock

Es beinhaltet ein Direktmailing mit einer Auflage von 1.000 Stück, das an private Haushalte geschickt wird und eine höhere Kundenfrequenz garantiert.

Mit einer Anzeige im redaktionellen Stil, einem Advertorial, werden Menschen in der Umgebung des Augenoptikers diesen sofort mit den biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock in Verbindung bringen, was einen hohen Wiedererkennungswert schafft. Das Advertorial unterstreicht wirksam die Alleinstellung des Augenoptikers und kann zum Neu- oder Bestandskunden-Package dazu gebucht werden.

Um noch mehr Reichweite zu erzielen, bietet Rodenstock dem Augenoptiker kostenlos zur gebuchten Kampagne ein starkes Online-Paket mit überzeugendem Content für seine Website, acht verschiedenen Postings für Facebook und Instagram und Newslettervorlagen.

Für die ersten 50 Bucher bietet Rodenstock kostenlos einen digitalen Countdown für die Online-Kanäle des Augenoptikers an, der bei seinen Kunden die Vorfreude auf die Einführung von B.I.G. NORM™ weckt und sie motiviert, einen Termin zu reservieren.

Kostenlos im Neukunden- und Bestandskunden-Package enthalten sind umfangreiche POS-Materialien wie ein attraktives Schaufenster- und Bodenelement, Aufsteller für den Beratungstisch, Poster für Gehwegständer und vieles mehr. Bei Fragen zur Kampagne können sich interessierte Augenoptiker an Ihren Vertriebsrepräsentanten wenden oder sich unter www.rodenstock.net/bigkampagne informieren und gleich buchen.

Text: Rodenstock