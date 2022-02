Foto: Rodenstock

Als Experte für exakte biometrische Gleitsichtgläser eröffnen Augenoptiker ihren Kunden über ihren DNEye® Scanner höchste biometrische Präzision und können ihnen mit den Brillengläsern B.I.G. EXACT™, die auf einem exakten biometrischen Augenmodel basieren, die präzisesten Brillengläser aller Zeiten bieten. Sie differenzieren sich so klar vom Wettbewerb im lokalen Umfeld und bauen ihren Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb (weiter) aus.

Höchste biometrische Präzision unterstützt durch die B.I.G. EXACT™ Kampagnen

Gleich zwei neue B.I.G. EXACT™ Kampagnen unterstreichen 2022 die Kompetenz des Augenoptikers als Experte und sorgen für ihre regionale Bekanntheit.

Bei der B.I.G. EXACT™ Produktkampagne können teilnehmende Augenoptiker nur profitieren: Das Neukunden-Paket nutzt das Potential der Alleinstellung des Augenoptikers und lenkt neue Kunden verstärkt ins Geschäft. Das Paket besteht aus der individualisierten B.I.G. EXACT™ Kundenzeitung (inklusive Gestaltung, Handling- und Buchungskosten), die in 5.000 Haushalten verteilt wird und einer Anzeigen-Vorlage zur Schaltung in lokalen Medien, die auf Wunsch individualisiert werden kann. Die Kommunikation an die Bestandskunden, die dem Augenoptiker bereits vertrauen und offen für neue Produkte sind, beinhaltet ein Direktmailing mit überzeugenden Argumenten, B.I.G. EXACT™ im Geschäft zu entdecken und garantiert somit eine höhere Kundenfrequenz.

Mit einer Anzeige im redaktionellen Stil, einem Advertorial, werden Menschen in der Umgebung des Augenoptikers diesen sofort mit den biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock in Verbindung bringen, was einen hohen Wiedererkennungswert schafft. Das Advertorial unterstreicht wirksam die Alleinstellung des Augenoptikers und kann zum Neu- oder Bestandskunden-Package dazu gebucht werden.

Kostenlos zur B.I.G. EXACT™ Kampagne sind umfangreiche POS-Materialien wie ein attraktives Schaufensterelement, ein mit Wechselmotiven dauerhaft nutzbares Bodenelement, Aufsteller für den Beratungstisch, Poster für Gehwegständer, Fensteraufkleber und vieles mehr.

Foto: Rodenstock

Die ganzjähre B.I.G. EXACT™ Expertenkampagne präsentiert den Augenoptiker in seiner Region als Experten für biometrisches Sehen und schafft einen hohen Wiedererkennungswert. Über das ganze Jahr hinweg liefert Rodenstock immer neue Inhalte, um die Reichweite des Augenoptikers auszubauen. Ein professionelles Fotoshooting stellt sein Gesicht in den Mittelpunkt der Kampagne und bringt es in zahlreichen Kampagnenelementen groß raus. Ein personalisierbarer Experten-Film macht den Augenoptiker zum Star und begeistert für B.I.G. EXACT™. Zahlreiche aufeinander aufbauende Online-Kampagnenelemente, wie Social Media Postings für Facebook und Instagram, überzeugender Content für seine Website und Newsletter-Vorlagen steigern dauerhaft die Bekanntheit des Augenoptikers als Experte für biometrisch exakte Brillengläser und generieren zielgenau und effektiv viel Aufmerksamkeit. Auf Wunsch kann diesen Maßnahmen auch ein Werbebudget hinterlegt werden und so auf höchst professionelle Weise Reichweite und Bekanntheit gesteigert werden.

Der B.I.G. VISION® Expertenkreis

Das enorm erfolgreiche Austausch-Format wird auch für B.I.G. EXACT™ fortgesetzt. Rodenstock bietet allen Kampagnen-Teilnehmern an, ihr Fachwissen in interaktiven Webinaren, der Rodenstock B.I.G. TIME, zu teilen und zu vertiefen. Die Expertenkreis-Termine finden ab Anfang Mai und Anfang Juli statt und werden im Herbst diesen Jahres fortgesetzt.

Bei Fragen zur Kampagne können sich interessierte Augenoptiker an Ihren Vertriebsrepräsentanten wenden oder sich unter www.rodenstock.net/bigkampagne informieren und gleich buchen.

Text: Rodenstock