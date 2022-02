Foto: Alcon

Weltweit leidet jede 4. Person an Symptomen des Trockenen Auges.1,2 Diese äußern sich durch Anzeichen wie Stechen, Fremdkörpergefühl, Rötung, verschwommenes Sehen oder Lichtempfindlichkeit. Häufig bleiben diese Symptome jedoch zunächst unbehandelt und schränken so die Lebensqualität der Betroffenen ein. Mit den neuen Benetzungstropfen Systane® COMPLETE ohne Konservierungsmittel steht den Augenspezialisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine einzigartige All-in-One-Lösung zur Linderung von allen Arten des Trockenen Auges zur Verfügung.3

Die innovative Zusammensetzung von Systane® COMPLETE ohne Konservierungsmittel wurde von Alcon, dem globalen Marktführer im Bereich Augenheilkunde, entwickelt. Mit Lipidtropfen in Nanogröße, die das Auge benetzen, beruhigen, befeuchten und den Tränenfilm wieder aufbauen, bieten Systane® COMPLETE ohne Konservierungsmittel eine Linderung der Symptome des Trockenen Auges bis zu 8 Stunden.3

„Mehr und mehr Betroffene in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiden unter den Symptomen des Trockenen Auges. Allerdings erhalten viele keine richtige Diagnose oder greifen letztlich zu einem Produkt, das für sie ungeeignet ist“, sagt Dr. Benedikt Hoffmann, Franchise Head Alcon Vision Care & General Manager Alcon DACH. „Mit Systane® COMPLETE ohne Konservierungsmittel können sich Betroffene sicher sein, dass sie, unabhängig davon, an welcher Art des Trockenen Auges sie leiden, genau die Linderung erfahren, die sie benötigen.“

Systane® COMPLETE ohne Konservierungsmittel Benetzungstropfentropfen sind ab sofort im augenoptischen Fachhandel und in Apotheken erhältlich.

Referenzen:

MarketScope LLC. 2020 Dry Eye Products Market Report: A Global Market Analysis for 2019 to 2025. St. Louis, MO: MarketScope LLC; 2020. Vision Needs Monitor, 2019. Silverstein S, YeuE, Tauber J, et al. Symptom Relief Following a Single Dose of Propylene Glycol-Hydroxypropyl Guar Nanoemulsionin Patients with Dry Eye Disease: A Phase IV, MulticenterTrial. Clin Ophthalmol. 2020;14:3167-3177.

