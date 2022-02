Foto: DaTE

DaTE – Shaping Avantgarde, die Veranstaltung, die seit 2013 die Brillen der Zukunft präsentiert, wird von Samstag, 10. September, bis Montag, 12. September 2022, in Florenz in der Stazione Leopolda stattfinden. An einem einzigen Ort vereint sie die faszinierendsten Kollektionen von Unternehmen, die von einem gemeinsamen Wunsch angetrieben werden: zu kreieren, zu experimentieren, zu innovieren und zu überraschen. Volle Kraft voraus für eine erfolgreiche Messe, die es den Fachleuten der Branche auch in den letzten beiden Jahren ermöglicht hat, sich trotz der pandemiebedingten Widrigkeiten persönlich zu treffen.

Die DaTE ist unglaublich gewachsen, sowohl was die Anzahl der Marken als auch der Einkäufer betrifft, und das war sehr lohnend, besonders in den letzten beiden schwierigen Jahren“, erklärte Giovanni Vitaloni, Präsident der DaTE. „Mit Blick auf den September können wir es kaum erwarten, die Einkäufer und Fachleute willkommen zu heißen, die zum Lebensfluss beitragen, der in einer Branche wie der unseren von entscheidender Bedeutung ist; ganz zu schweigen von den persönlichen Interaktionen und dem Ideenaustausch. Selbstverständlich werden alle zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten“.

Während die Organisatoren bereits mit der ITA (Italian Trade Agency) zusammenarbeiten, um die Zahl der internationalen Einkäufer zu erhöhen – eine Innovation, die 2020 eingeführt wurde, um dem Bedürfnis der Aussteller nach internationaler Expansion und Förderung ihrer Marken gerecht zu werden – arbeitet DaTE auch an einer neuen, besonderen Begegnungsmöglichkeit.

Das DaTE Special Event, das am Wochenende des 15. Oktobers in Mailand stattfinden wird, wird die Konzepte erweitern, die die DaTE zu einem einzigartigen Ereignis in Italien gemacht haben: dem einzigen, das die Zukunft der Brillenindustrie in Richtung eines kollektiven Wachstums lenken kann und die Exklusivität der Branche in der Avantgarde gewährleistet. Das DaTE Special Event richtet die Scheinwerfer auf Mailand, die Hauptstadt des Designs schlechthin, und ist eine konkrete Einladung, über die zehn Schlüsselwörter nachzudenken, die DaTE auszeichnen und im Laufe der Jahre zu seinem Wachstum beigetragen haben: Kreativität, Innovation, Originalität, Forschung, Energie, gegenseitige Befruchtung, Experimentieren, Kühnheit, Vitalität und Flair.

Das Mailänder Spezialevent bietet Marken, Einkäufern, Journalisten, Interessenvertretern, Designern und Branchenexperten die Gelegenheit, gemeinsam neue Perspektiven für die Zukunft der Brillenbranche zu entwickeln und zu vertiefen. Immer im Geiste der Zusammenarbeit. Es wird eine neue Chance sein, um Erfahrungen, Perspektiven und Interpretationsmöglichkeiten von Brillen auszutauschen: Die Zukunft beginnt mit der Gegenwart.

Updates und Informationen werden in den kommenden Monaten auf dateyewear.com und auf den sozialen Kanälen der Veranstaltung instagram.com/dateyewear und facebook.com/DateEyewearOfficial verfügbar sein.

Text: DaTE