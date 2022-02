Foto: Silhouette

Das Gefühl der Leichtigkeit lässt Grenzen verschwinden, öffnet den Blick für ungeahnte Chancen und ermöglicht neue Wege. Es ist genau diese innere Haltung, die Visionen Realität werden lässt und Menschen zu Visionären macht. „Empowerd by Lightness“ setzt eben diese Empfindung in dem neuen Markenauftritt von Silhouette gekonnt in Szene und ist der elementare Bestandteil der neuen Markenkommunikation. Die neue Kampagne des österreichischen Premiumbrillenherstellers ist der Auftakt der neuen Markenausrichtung und startet im Februar 2022. Ziel der kommunikativen Neuausrichtung ist, die Markenbegehrlichkeit weltweit weiter zu steigern, die Markenpositionierung im Premiumumfeld weiter auszubauen sowie die Kernmarke in all ihren Facetten und Touchpoints neu aufzuladen und weiterzuentwickeln.

Leichtigkeit als innere Haltung

Silhouette präsentiert sich mit dem Start der Kampagne der Welt in einem neuen Look. Charakterstarke Models verkörpern Leichtigkeit durch fließende Bewegungen und scheinbarer Schwerelosigkeit vor starken architektonischen Strukturen. Auch beim Styling der Akteure vereint der Marktführer im Segment randloser Premiumbrillen Leichtigkeit mit angesagten Looks in passenden Farben. Die Weite des Himmels ist das verbindende Element in der neuen Bildsprache von Silhouette. „Empowered by Lightness“ symbolisiert einen Lifestyle, bei dem das Produkt der elementare Bestandteil ist, das Lebensgefühl geprägt von Leichtigkeit allerdings im Vordergrund steht. „Die strategische Ausrichtung der crossmedialen Kampagne gewährleistet nicht nur eine klare Differenzierung von unseren Mitbewerbern, sie thematisiert gekonnt, was unsere Kunden beim Tragen unserer Produkte fühlen, einzigartige Leichtigkeit.”, erklärt Silhouette Brand Director Atissa Tadjadod den Kern der Kampagne und ergänzt: „Sowohl die einzigartige Botschaft wie auch die unverwechselbare Bildwelt der Kampagne stehen in direkter Verbindung zu unseren Produkten. Mit unserer Kommunikationsstrategie aktivieren wir unsere anspruchsvolle Zielgruppe, im Fokus steht dabei die Ansprache jüngerer Zielgruppen, die Vernetzung mit deren Erlebniswelten und die damit verbundene Erschließung neuer Kundensegmente.“

360-Grad-Kampagne ab Februar 2022

Für Endkonsumenten wird die Kampagne ab Februar 2022 unter anderem auf der Website silhouette.com und am Point of Sale weltweiter Premiumoptiker mit der neuen randlosen Highlight-Kollektion Purist sichtbar. Diese besticht durch ein Spiel von Perspektiven und spannenden kantigen Shapes und bezeugt das raffiniert innovative Design des Premiumbrillenherstellers. Ein erster Eindruck des neuen Markenauftritts war bereits anlässlich der Art Basel Miami im Dezember erlebbar. Ein exklusiver Pop-Store wurde durch eine begleitende Influencer Kampagne aufgeladen und stellte eine zielgruppengerechte Markenaktivierung sicher. Der neue Auftritt wird zusätzlich von einer Out-of-Home-Kampagne und einer aufmerksamkeitsstarken, digitalen Kommunikationsstrategie in den Bereichen Social-Media und Influencer Marketing unterstützt. Eine strategische Online Media Kampagne in selektierten Medien begleitet den Launch.

Text: Silhouette