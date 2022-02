Foto: Julbo

Der französische Sportbrillenhersteller Julbo launcht zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking eine Limited Edition unter dem Namen GLORY SERIES. 112 Sportler tragen bei den Spielen im Zeitraum vom 4. bis 20. Februar 2022 die signifikanten Sportbrillen, Skibrillen und Helme des französischen Herstellers in der auffallenden Schwarz-Weiß-Optik und treten in Sportarten wie Biathlon, Langlauf, Snowboard, Ski Alpin, Skicross und Freestyle an.

Die neue GLORY SERIES umfasst insgesamt 5 Brillen und einen Helm. Bei allen Produkten handelt es sich um aktuelle Premiummodelle in einer speziellen aufeinander abgestimmten Designvariante. So passen die Skibrille CYRIUS GLORY und der Skihelm HAL CYRIUS perfekt zusammen, dazu gibt es mit der SNIPER EVO L GLORY eine spezielle Visierbrille für Langlauf und die drei multifunktionalen Sportsonnenbrillen FURY GLORY, RUSH GLORY und ULTIMATE GLORY.

Viele Sportbrillen von Julbo können im eigenen, jüngst aufwendig modernisierten RX-Labor am Firmenstammsitz im französischen Jura in der jeweils individuellen Sehstärke verglast werden. Gerade für Leistungssportler ein besonders wichtiger Aspekt.

Unter den 112 Sportler*innen aus 12 Nationen sind absolute Weltstars wie der derzeit Führende im Biathlon-Weltcup Quentin Fillon-Maillet aus Frankreich, die Weltklasse[1]Biathleten Tarjei Boe aus Norwegen und die Französin Justine Braisaz-Bouchet. Aussichtsreiche Starter aus deutscher Sicht sind die Snowboarder*Innen vom Team Showboard Germany. Allen voran die deutschen Medaillenhoffnungen Ramona Hofmeister und Martin Nörl, der die drei letzten Rennen vor Olympia im Snowboard Cross für sich entscheiden konnte und damit Favorit auf Gold ist. Aber auch Melanie Hochreiter und Stefan Baumeister dürften im Snowboard Race ein gewichtiges Wort bei der Medaillenvergabe mitreden. Die Schweizer Hoffnungen im „Team Julbo“ liegen unter anderem auf den Langläufer*Innen Joachim Hediger, Laurin van der Graaf und Jonas Baumann sowie den Biathlet*innen Benjamin Weger und Selina Gasparin.

Die Limited Edition ist ab sofort im ausgewählten Sportfachhandel oder online erhältlich.

Julbo wünscht allen Sportlern erfolgreiche Spiele und spannende Wettkämpfe.

Text: Julbo