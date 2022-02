BOLD Konzept. Foto: Rodenstock

Rodenstock erfindet seine diesjährige Eyewear-Kollektion neu und legt einen besonderen Fokus auf technische Details und innovative Technologien. Unter „Engineered Purism“ treffen pure Ästhetik und eine minimalistische Designsprache auf kompromisslose, zukunftsweisende Präzision und einzigartige Handwerkskunst.

Mit den drei Segmenten der Kollektion greift Rodenstock das Leitthema „Engineered Purism“ auf: New Heritage zeigt moderne und außergewöhnliche Produktkonzepte, die mit dem Know-How aus mehr als 140 Jahren Erfahrungen zu herausragenden Fassungen werden.

Rodenstocks Innovationskraft kommt im Lite Tec-Segment zum Vorschein. Die modernen und minimalistischen Fassungen stehen für technische Performance, einen reduzierten Materialeinsatz, Leichtigkeit und Individualisierung. Die Essentials präsentieren sich mit vielseitigen und zeitlosen Styles, die für jeden Typ, die passende Fassung bieten und mit zukunftsweisenden Technologien hergestellt werden.

Retro Classic Konzept. Foto: Rodenstock

Neuheiten des New Heritage-Segments

Das BOLD Konzept – starke Kontraste treffen auf feine Details

Mit den beiden brandneuen Fassungen des BOLD Konzepts (R8029 und R8030) setzt Rodenstock ein kühnes Statement und verbindet gekonnt starke und markante Kontraste auf allen Ebenen miteinander. Der auffällige Rahmen aus feinstem, italienischem Acetat liefert einen schönen Gegenpol zu den schlanken Bügeln aus japanischen Titan, sowohl in der Form wie auch im Material. Die Bügel wiederum spielen mit unterschiedlichen Formen sowie einem Strukturmix aus glatten und gemusterten Oberflächen und zeigen in der Verarbeitung höchste Präzision bis ins kleinste Detail. Abnehmbare Bügelenden ermöglichen eine individuelle Anpassung und damit höchsten Tragekomfort. Die handgefertigten Meisterwerke des BOLD Konzepts sind jeweils in vier Farbkompositionen erhältlich.

Das Retro Classic Konzept – Ikonen neu interpretiert

Die neuen Fassungen des Retro Classic Konzepts für Sie (R7119 und R7120) und Ihn (R7121 und R7122) stehen für vollendeten Minimalismus in seiner reinsten Form. Die dezenten Brillen aus reinem Titan kombinieren moderne, ausdrucksstarke Shapes mit den puristisch gehaltenen, ikonischen Retro-Classic-Bügeln, wodurch sie zu echten Stilikonen unserer Zeit werden. Für einen absoluten Eyecatcher sorgen farbig ausgelegte Augenränder, die selbstverständlich passend für Sie oder Ihn abgestimmt sind. Die Neuheiten des Retro Classic Konzepts sind jeweils in vier Shades erhältlich.

Eco-Friendly Acetate Konzept. Foto: Rodenstock

Neuheiten des Essentials-Segments

Das Eco-Friendly Acetate Konzept – für eine nachhaltigere Zukunft

Als absolutes Novum präsentiert Rodenstock eine Fassungsserie, die komplett aus umweltfreundlichem Acetat hergestellt ist. Für die Produktion wird hierbei auf natürliche Rohstoffe ohne fossile Ressourcen zurückgegriffen. Ferner werden ausschließlich natürliche Weichmacher verwendet, weshalb die Fassungen in weniger als drei Monaten biologisch abbaubar sind. Auch beim Packaging geht Rodenstock neue Wege und achtet auf eine plastikreduzierte Lieferkette. Die Fassungen werden deshalb in einer recyclebaren Papierbox und einem Mikrofaserbeutel aus recycelten PET-Flaschen angeliefert. Insgesamt umfasst die Serie sieben Eco-Modelle (R5352, R5353, R5354, R5355, R5356, R5357 und R5358) in unterschiedlichen Shapes und in 28 modischen Farbvariationen. Ergonomisch anpassbare Bügel bieten eine ideale Passform und höchsten Tragekomfort.

Das Sun-Konzept – Design meets technology

Mit dem Sun-Konzept für Sie und Ihn verbindet Rodenstock seine zwei Kernkompetenzen: Fassungen, in einem erstklassigen Design mit hochwertigen Sun Protect Gläsern von bester Qualität.

Die beiden Damenmodellen (R3329 und R3330) sorgen in einer eleganten Butterfly-Shape mit einem zweifarbigen, leicht transparenten Fassungsrand aus Acetat für einen femininen Look. Die beiden Herrenmodelle (R1443 und R1444) hingegen wirken durch charakteristische Nieten und eine Metallbrücke reduziert und markant zugleich.

Die darin enthaltenen Sun Protect Gläser bieten einen optimalen UV400-Schutz und schützen die Augen ideal vor schädlichem Sonnenlicht.

Text: Rodenstock