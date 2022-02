Foto: ZEISS

Joachim Kuss, Head of Communications ZEISS Consumer Markets Segment:

„Um einer neuen Regulierung der European Chemicals Agency (ECHA) zur Reduktion des Einsatzes von Nanosilber innerhalb der EU zu entsprechen, wird ZEISS Vision Care ab 1. Februar 2022 DuraVision AntiVirus Platinum UV nicht mehr an Kunden in der EU verkaufen oder anderweitig innerhalb der EU in Verkehr bringen.

Einhaltung marktspezifischer Regularien und gesetzlicher Regelungen ist für ZEISS Vision Care entscheidend, und daher wird diese Beschichtung in der EU künftig nicht mehr erhältlich sein. Dies gilt nicht für andere Märkte, da ZEISS von der Wirksamkeit und Sicherheit des Produkts für Brillenglasträgerinnen und -träger weiter überzeugt ist.

Silber wird weiterhin ohne Restriktionen eingesetzt, auch wenn das Material Silberionen emittiert. Für Nanosilber gilt künftig eine andere Regulierung. Dessen Einsatz ist teilweise weiterhin erlaubt, zum Beispiel in Kosmetik, darf aber nicht mit Claims zu antimikrobieller Wirkung verbunden sein. Entsprechende Listen der Produktgruppen hat ECHA im Internet veröffentlicht.

ZEISS Vision Care unterstützt Kunden in der EU bei der Umsetzung. Mit „DuraVision“ ist ohne weitere Einschränkungen ein wettbewerbsfähiges Portfolio an Premium-Entspiegelungen und funktionalen Beschichtungen verfügbar.“

Text: ZEISS