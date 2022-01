Foto: Transitions Optical

Transitions Optical bringt mit Transitions XTRActive new generation Brillengläser mit dem besten Extra-Lichtschutz in der Kategorie der klaren bis extradunklen selbsttönenden Brillengläsern auf den Markt. Sie wurden speziell entwickelt, um sehr empfindlichen Brillenträgern sowie Menschen, die sehr hellem Licht ausgesetzt sind, die beste Eintönung und den besten zusätzlichen Lichtschutz1 zu bieten. Transitions XTRActive new generation sind unter klaren bis extradunklen selbsttönenden Brillengläsern die Dunkelsten bei hohen Temperaturen, da sie die Einzigen sind, die bei 35 °C Filterkategorie 3 erreichen2. Darüber hinaus sind sie die einzigen selbsttönenden Brillengläser in der Kategorie klar bis extradunkel, die hinter der Windschutzscheibe Filterkategorie 2 erreichen3 – die maximale Eintönung erfolgt bei 23 °C und sie haben keine Gebrauchseinschränkungen4.

Transitions XTRActive new generation Brillengläser helfen dabei, energiereiches blaues Licht über alle Lichtverhältnisse hinweg zu reduzieren5 und blocken 100 % UVA- und UVB-Strahlung.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration sind Transitions XTRActive new generation Brillengläser insgesamt dunkler6, werden dunkler bei hohen Temperaturen sowie im Auto und sind bis zu 35 % schneller wieder hell7. Möglich ist dieser Fortschritt dank der neuen Nano-Komposit-Matrix in Kombination mit neuen, besonders leistungsstarken Farbmolekülen, die sowohl auf UV-Strahlung als auch auf sichtbares Licht reagieren.

Darüber hinaus bringt Transitions Optical mit Transitions XTRActive Polarized eine bahnbrechende Innovation auf den Markt: Transitions Xtractive Polarized sind die einzigen und fabelhaften selbsttönenden, polarisierenden Brillengläser8. Sie wurden für Brillenträger entwickelt, die sich Extra-Schutz in stark blendenden Situationen wünschen.

Transitions XTRActive Polarized Brillengläser sind – wie Transitions XTRActive new generation – im Raum klar mit einer leichten Tönung, werden im Freien extradunkel und werden sogar im Auto aktiviert8. Das Besondere an dieser Innovation liegt in ihrer dynamischen Polarisations-Fähigkeit: Transitions XTRActive Polarized Brillengläser kombinieren eine bahnbrechende, exklusive mehrschichtige Matrix mit neuen Transitions XTRActive Breitband-Farbmolekülen für stärkere Eintönung sowie mit neuen, extrem schnellen dichroitischen Farbstoff en für die polarisierende Wirkung bei Aktivierung. Die Polarisations-Effizienz reicht von 0 % im Raum bis zu 90 % im Freien.

Die einzigartige Polarisations-Technologie verringert Blendung im Freien und sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis durch ein großes Sichtfeld, scharfes Sehen und leuchtende, lebendige Farben. Darüber hinaus helfen Transitions XTRActive Polarized Brillengläser dabei, energiereiches blaues Licht9 zu reduzieren und blocken 100 % der UVA- und UVB-Strahlung.

Diese beiden Innovationen sind wichtige Meilensteine ​​für Transitions Optical. Sie vereinen Extra-Lichtschutz und hervorragenden Style. Sowohl Transitions XTRActive Polarized als auch Transitions XTRActive new generation tragen dazu bei, die Kategorie der selbsttönenden Brillengläser weiter auszubauen, und Augenoptikern Brillengläser mit Mehrwert für die optimale Versorgung von Brillenträgern zur Verfügung zu stellen.

Transitions XTRActive, Transitions XTRActive style mirrors und Transitions XTRActive Polarized bilden zusammen ein breites Portfolio an extradunklen selbsttönenden Brillengläsern.

Transitions XTRActive Polarized sind in der Kultfarbe Grau erhältlich, Transitions XTRActive new generation in den Kultfarben Grau, Braun und Graphitgrün sowie mit Verspiegelung als style mirrors. Weitere Details zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit für alle Materialien und Designs erhalten Augenoptiker von Glaslieferanten, die Partner von Transitions Optical sind.

1 Die Dunkelsten bei hohen Temperaturen sowie im Auto und mit dem insgesamt besten Schutz vor blauem Licht – über alle Lichtverhältnisse hinweg, unter klaren bis extradunklen selbsttönenden Brillengläsern.

2 Kategorie der klaren bis extradunklen selbsttönenden Brillengläser. Graue Brillengläser aus Polycarbonat und im Index 1,5, die bei 35 °C getestet wurden, erzielten < 18 % Transmission unter Einsatz von Transition Opticals Standard- Testmethoden.

3 Kategorie der klaren bis extradunklen selbsttönenden Brillengläser. Graue Brillengläser aus Polycarbonat und im Index 1,5, die bei 23 °C getestet wurden, erzielten hinter der Windschutzscheibe eine Transmission zwischen 18 % und 43 %.

4 Kategorie der klaren bis extradunklen selbsttönenden Brillengläser. Graue Brillengläser aus diversen Materialien, die bei 23 °C im Freien unter Einsatz von Transition Opticals Standard- Testmethoden getestet wurden, erzielten eine Transmission > 8 % (Filterkategorie 3).

5 Energiereiches blaues Licht (380 nm bis 460 nm) im Raum und hinter der Windschutzscheibe gemessen bei 23 °C, im Freien bei 23 °C und 35 °C – graue Brillengläser aus Polycarbonat und Index 1,5 in der Kategorie selbsttönender Brillengläser von klar bis extradunkel.

6 Im Vergleich zur Vorgängergeneration, diverse Materialien getestet bei 23 °C und 35 °C.

7 Im Vergleich zur Vorgängergeneration, diverse Materialien getestet mit grauen Brillengläsern, die sich bis zu einer Transmission von 70 % bei 23 °C aufhellen.

8 Im Vergleich zu klaren bis extradunklen selbsttönenden Brillengläsern.

9 „Energiereiches blaues Licht“ bezieht sich auf 380 nm bis 460 nm.

Text: Transitions Optical