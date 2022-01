Ganz gleich, ob beim Urlaub am Meer, einem Road-Trip mit dem Cabrio, beim Picknick am See oder dem Spaziergang im Park: für jedes Abenteuer gibt es die perfekte Sonnenbrille.

Gerne präsentieren wir Euch heute die Sonnenbrillen-Highlights von Tom Ford Eyewear und Moncler Lunettes der SS2022 Kollektionen von MARCOLIN.

Tom Ford Eyewear: Alles Hipster oder was?

Foto: Marcolin

Ein Hipster-Update für die klassische Cateye-Fassung lässt den Träger dieses schönen Modells besonders cool und lässig wirken.

Klassisch war Gestern

Foto: Marcolin

Beinahe scheint es, als könnte sich dieses Modell nicht entscheiden:

Bin ich eckig? Bin ich rund?

Eins ist diese Brille auf jeden Fall: supercool – mit ihren breiten Bügeln und einer Farb-Range von Schwarz über Pink bis Havana.

Moncler Lunettes: Pilotenbrille in Sicht

Foto: Marcolin

Diese Neuauflage des ikonischen Piloten-Modells verbindet Vintage-Ästhetik mit einem modernen und energiegeladenen Design und sorgt für den allzeit perfekten Durchblick.

Auf in die Zukunft

Foto: Marcolin

Die innovative geometrische Form und der avantgardistische Stil dieser Sonnenbrillen sorgen für das gewisse Etwas und einen futuristischen Look.



Text: Marcolin