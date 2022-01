Symbolfoto: fotobieshutterb / Adobe Stock

Was ist FORCE?

Jährlich veranstaltet CooperVision das Future Ocular Research Creativity Event (FORCE). Zu diesem Wettbewerb werden ausgewählte Studierende aus ganz Europa eingeladen. Bei FORCE bekommen die Studierenden die Möglichkeit, ihre Forschungsprojekte in Form von wissenschaftlichen Studien oder Case Reports zu den Themengebieten Kontaktlinse und vorderer Augenabschnitt zu präsentieren und “FORCE Student of the Year” zu werden. Die Gewinner:innen erhalten die Möglichkeit, an einem europäischen Kontaktlinsen-Event, wie z.B. der BCLA, teilzunehmen und werden dabei unterstützt, ihre Forschungsergebnisse dort zu präsentieren und diese auch in internationalen Fachzeitschriften zu veröffentlichen.

Wie läuft der FORCE-Wettbewerb ab?

Interessierte Studierende reichen ihre Forschungsarbeiten bis zum Februar des Jahres bei CooperVision ein. Die besten Arbeiten aus jedem Land werden für das internationale FORCE-Finale nominiert. CooperVision lädt die Finalisten nach Budapest in das Center of Innovation ein, wo sie vor Ihren Mitstreiter:innen und einer ausgewählten Jury einen 15-minütigen Vortrag in englischer Sprache halten. Im Anschluss beantworten die Finalisten und Finalistinnen Fragen der Jury zu ihren jeweiligen Forschungsthemen.

Das diesjährige Finale

Getreu dem Motto “besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen” wurde das diesjährige FORCE-Finale aufgrund der Corona-Pandemie am 11. September 2021 virtuell durchgeführt. Da das Finale 2020 ebenfalls Corona bedingt verschoben wurde, präsentierten in diesem Jahr sowohl die Finalisten und Finalistinnen des Jahres 2020 als auch des Jahres 2021 ihre wissenschaftlichen Projekte.

Die vierköpfige Jury bestand aus Elena Rubio Garcia (Spanien), Pascale Dauthuile (Frankreich), Stefan Bandlitz (Deutschland) und dem Vorsitzenden Prof. James Wolffsohn (Vereinigtes Königreich). Sie bewerteten die Finalisten aus acht europäischen Ländern nach der Evidenz, der Qualität, der Herausforderung sowie der Klarheit ihres Projektes und ihres Vortrages.

Die Gewinnerin für das Jahres 2020 ist Marika Martena der Università del Salento, Italien. In einer prospektiven Cross-Over Studie untersuchte sie den Einfluss der Digital Zone Optics™ auf die Augenermüdung junger Erwachsenen im digitalen Alltag. Dazu verglich sie zwei baugleiche Kontaktlinsen mit verschiedenen Vorderoptiken an 24 Testpersonen. Sie konnte zeigen, dass die Testpersonen, die mit der Digital Zone Optics™ versorgt waren, eine verbesserte Akkommodationsfunktion und einen verbesserten Fokuswechsel sowie eine Reduktion der Symptome von Augenermüdung während der Bildschirmarbeit aufwiesen. Ishvinder Bahra und Charis Hedges von der Aston University (UK) gewannen den Titel 2021. Die beiden Gewinnerinnen untersuchten die Effektivität der BLINKFULL App an 98 Testpersonen im Zusammenhang mit trockenen Augen. Dabei analysierten sie zwei Übungsprogramme – Blinzeln und Zusammenpressen der Lider im Vergleich zu alleinigem Blinzeln. Es konnte eine Reduktion der Symptome unabhängig der durchgeführten Übungen mittels validierter Fragebögen beobachtet werden. Hierbei erwiesen sich 15 Wiederholungen dreimal täglich als optimale Rate.

Warum lohnt sich die Teilnahme?

Der FORCE-Wettbewerb bietet internationalen Studierenden die Möglichkeit, sich über aktuelle Forschungsergebnisse auszutauschen und sich als Forschungstalente der Zukunft zu präsentieren. Eine Teilnahme unterstützt die berufliche und persönliche Weiterentwicklung, indem Wissen erweitert und Erfahrung gesammelt werden kann.

Auch wir können uns vorstellen, am FORCE-Wettbewerb teilzunehmen. Die englische Sprache stellt dabei auf den ersten Blick eine Herausforderung dar, mit der jedoch alle Teilnehmer:innen konfrontiert werden. Aber warum nicht etwas Neues wagen? Nur wer anfängt, zu wagen, der kann gewinnen. Denn niemand weiß, was er kann, bis er es probiert hat. Durch die ungewohnte Situation kann man sich weiterbilden und neue Fähigkeiten erwerben, die neue Türen eröffnen und im späteren Berufsleben helfen können.

Teilnahme 2022

Jeder, der schon einmal Online-Vorlesungen oder Webinaren gefolgt ist, weiß, wie herausfordernd das Zuhören auf Dauer ist. Umso erfreulicher ist, dass das Finale im nächsten Jahr wieder in Budapest ausgetragen wird, wo alle Finalisten und Finalistinnen die Möglichkeit bekommen, sich persönlich kennenzulernen und auszutauschen. Wenn auch ihr Lust bekommen habt, an FORCE teilzunehmen, dann sendet das Abstract eurer wissenschaftlichen Arbeit bis zum 28.02.2022 an das Professional Service Team DACH von CooperVision unter training-support@coopervision.de. Es lohnt sich!

Text: Ilka Kobelt und Johanna Germershaus, Masterstudentinnen Optometrie/Ophthalmotechnologie/Vision Science der Ernst-Abbe-Hochschule Jena