Foto: MIDO

Die Sicherheitsvorkehrungen für die MIDO, die weltweit führende Brillenmesse, die vom 12. bis 14. Februar 2022 in der Fiera Milano Rho stattfinden wird, sind in vollem Gange.

Zwei Monate vor der Eröffnung der Messe ist die Registrierung der Besucher möglich. In diesem Jahr können sie mit den von den Veranstaltern zur Verfügung gestellten Zügen fahren, die in Rho Fiera halten; Reservierungen können ab Mitte Januar direkt unter www.mido.com vorgenommen werden. Angesichts des dicht gedrängten Veranstaltungskalenders (im OttiClub und im Convention Center) wurden die Erfordernisse des Messegeländes mit den wesentlichen Sicherheitsprotokollen in Einklang gebracht, um Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt zu empfangen.

Die Regeln für den Zugang von Ausstellern, Einkäufern und Besuchern zur Messe entsprechen denen, die in Italien für alle öffentlichen Veranstaltungen gelten: Grüner Ausweis, soziale Distanzierung, Verwendung von Masken, Desinfektion der Versammlungsräume.

Das ausdrückliche Ziel der Organisatoren der MIDO, die zum ersten Mal nach den neuen Vorschriften stattfindet, ist es, die Akteure der Branche auf der Messe zu versammeln – ein Ziel, das durch alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen und dank der Zusammenarbeit aller Akteure der Branche erreicht werden kann.

In den letzten Monaten hat Fiera Milano Rho zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, mit beachtlichen Besucherzahlen. Die MIDO-Organisatoren stützten sich auf Feedback und Erfahrungen, um die Mitte Februar stattfindende Messe noch sicherer zu gestalten.

„Unser Hauptziel ist es, die Gesundheit der Mitarbeiter und der Besucher zu schützen, und wir tun alles, was in unserer Macht steht“, erklärt MIDO-Präsident Giovanni Vitaloni, „auch wenn die Messe eine strenge Planung und die Einhaltung der Vorschriften während der gesamten Veranstaltungsorganisation, beim Aufbau der Stände und während der Veranstaltung erfordert. Eine mühsame Aufgabe, aber die globale Brillenindustrie braucht Veranstaltungen wie diese. Dank der Unterstützung zahlreicher Partner, darunter das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, die Messe Mailand, das italienische Gesundheitsministerium und die ITA (Italienische Agentur für Handel und Investitionen), können wir das traditionelle MIDO-Format bestätigen und den Teilnehmern, die sich auf ein Wiedersehen freuen, versichern, dass sie Erfahrungen machen können, die eine virtuelle Veranstaltung nicht bieten kann“, fuhr er fort.

Viele Aussteller aus verschiedenen Teilen der Welt haben bereits Plätze reserviert. Das Programm umfasst den Zugang zu den Ausstellungshallen, Geschäftsmöglichkeiten, Bildungsseminare und Super-Events mit internationalen Gästen sowie den traditionellen Mode-Laufsteg mit VIP-Darstellern.

„Für die Ausgabe 2022 haben wir Schlagworte wie Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunft gewählt“, fügte MIDO-Präsident Vitaloni hinzu, „aber das eigentliche Konzept, das die gesamte Branche auf der Messe vereint, ist Resilienz. Nach zwei Jahren, in denen die Geschäfte online abgewickelt wurden, und nach der Absage vieler Präsenzveranstaltungen will die Branche zurückkommen. Natürlich können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass die Pandemie vorbei ist, aber unser Land reagiert proaktiv, und wir sind zuversichtlich, dass wir uns in ein paar Monaten noch sicherer fühlen und in der Lage sein werden, den Weg als Branche gemeinsam in Italien und international fortzusetzen.“

Text: MIDO