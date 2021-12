Die von Stil und Eleganz geprägten Brillen von Tom Ford vereinen Ästhetik und Komfort. Die vier neuen Modelle sind schön und funktional und verfügen über faltbare Bügel, durch die sich die Brillen bequemer in eine Tasche stecken lassen. Die Bügel haben einen technologisch innovativen Schließmechanismus, der absolut intuitiv und benutzerfreundlich ist. Das Federscharnier der Bügel aus leichtem, flexiblem Stahl folgt dynamisch der Biegung der Gläser und definiert die eleganten schmalen Ränder. Das edle moderne Design harmoniert perfekt mit dem unverwechselbaren und zeitlosen Charakter, den Tom Ford in jeder Kreation zum Ausdruck bringt. Die extrem hohe Qualität der in Italien gefertigten Brillenfassungen zeichnet sich durch eine exklusive, flache Verpackung aus, welche die einzigartige Verarbeitung der Brillenfassungen dieser neuen Faltbügel-Brillenkollektion betont, die bereits in ausgewählten Optikgeschäften erhältlich ist.

SONNENBRILLENKOLLEKTION

Foto: Marcolin

FT0828 – Rocco Eine exklusive Weiterentwicklung der klassischen Pilotenform. Dieses Metallgestell zeigt das ikonische Infinity-Design von Tom Ford an der Fassung und das „T“-Logo seitlich. Das zusammengeklappte Gestell ist ultraflach.

Foto: Marcolin

FT0829 – Orson Ein abgerundetes eckiges Metallgestell mit dem Infinity-Motiv auf der Fassung. Die Hightech-Konstruktion ist mit schmalen Bügeln gearbeitet, die für einen einfachen Transport flach zusammengeklappt werden können.

Foto: Marcolin

FT0880 – Todd Originelle eckige Fassung. Dieses leichte Gestell aus einem Mix aus Kunststoff und Metall wurde so gestaltet, dass es in einer Brusttasche Platz findet.

Foto: Marcolin

FT0881 – Oscar Die moderne Variante einer Vintage-Pilotenbrille. Das Modell besteht aus einer Kombination aus Metall und Kunststoff, dank der zusammenklappbaren Bügel wird das Gestell mit einem einzigen Klick ultraflach.

Text: Marcolin