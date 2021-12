Franziska Stieg (3. von links) mit weiteren „Besten“, die nach Ihrer Ausbildung aktuell bei R+H arbeiten. Foto: Rupp + Hubrach

Franziska Stieg hat im Juli 2021 ihre Ausbildung bei der Rupp + Hubrach Optik GmbH (R+H) zur Verfahrensmechanikerin für Brillenoptik mit Bestnote abgeschlossen. Von 100 in der Prüfung erreichbaren Punkten erzielte sie 99 und damit die Note 1,1. Somit hat sie zugleich bundesweit den besten Ausbildungsabschluss zur/zum Verfahrensmechaniker*in für Brillenoptik absolviert und gehört damit zu den fünf besten Auszubildenden Deutschlands und drei Besten in Bayern, die in den vergangenen Jahren ihre Ausbildung bei dem Bamberger Brillenglashersteller abgeschlossen haben.

Ausbildung mit Standortvorteil

Für Franziska Stieg gab es zwei gute Gründe, sich für eine Ausbildung bei R+H zu entscheiden: Zum einen die heimatnahe Lage des Betriebs im oberfränkischen Wirtschaftszentrum Bamberg, zum anderen der überzeugende Auftritt der Brillenglasexpert*innen auf der Ausbildungsmesse. „Alles, was mir die Kolleg*innen von R+H hier über die Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Brillenoptik in ihrem Hause erzählt haben, ist auch genauso eingetroffen“, erzählt die 24-jährige. „Es wurde nichts versprochen, was nicht auch gehalten werden konnte.“ Dazu gehören etwa die Ausbildungsbeauftragten, die sich intensiv um die sachlich-fachlichen Belange ihrer Schützlinge kümmern, aber auch die sogenannten Pat*innen. Sie sorgen dafür, dass sich „Neue“ bei R+H von Anfang an wohl fühlen und stehen für jede noch so kleine Frage bereit.

Wenn alles so rund läuft, kann es da noch Highlights geben? Ja, so etwa der drei- bis vierwöchige Blockunterricht, für den die Auszubildenden dreimal jährlich die Staatliche Glasfachschule Zwiesel besuchen. Das dort Gelernte wird anschließend im innerbetrieblichen Unterricht intensiviert und in die Praxis umgesetzt. Oder der Sprachkurs in Dublin mit Besuch im R+H Werk Blessington, wo die Azubis Erlerntes direkt anwenden konnten. Für Franziska Stieg also genau das, was sie sich nach ihrer bereits erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zu Augenoptikerin gewünscht hatte. „Wir freuen uns sehr, dass sich Franzi für den ‚exotischen‘ Beruf der Verfahrensmechanikerin entschieden hat“, sagt Daniela Tinter, Leiterin der Abteilung Berufsausbildung bei R+H. „In drei Jahren hat sie bei uns erfahren, wie ein Brillenglas hergestellt wird – von der generellen Fertigung über die Vielfalt der Veredelungen bis hin zu den zahlreichen Prozessen in der Vor- und Nachbearbeitung.“

Mehr Erfolg mit guter Kommunikation

Dass R+H sein Nachwuchs am Herzen liegt, zeigt sich nicht nur in der intensiven fachlichen Qualifizierung inklusive hausinternen Schulungen, sondern auch im persönlichen Dialog. Daniela Tinter ist es wichtig, dass Auszubildende jederzeit vorbeischauen und sich mit Anregungen, Vorschlägen und Fragen einbringen können. Deshalb legt sie viel Wert auf kurze Wege und eine offene Kommunikation. Dies gilt auch für die regelmäßigen Feedbackgespräche mit den Ausbildungsbeauftragten und den Azubi-Team-Tag zu Beginn der Ausbildung. 2021 konnten die Azubis im Hochseilgarten eigene Grenzen austesten und erleben, dass sie sich voll und ganz auf ihre Kollegen*innen verlassen können.

„Unser Ausbildungskonzept funktioniert offensichtlich ausgezeichnet“, so Daniela Tinter. „Wir ruhen uns aber nicht auf unseren Lorbeeren aus.“ Der besondere Erfolg von Franziska Stieg hat bewiesen, dass sich die Ausbildungsqualität von R+H auf einem konstant hohen Niveau bewegt. Und so soll es auch bleiben: Die Bamberger freuen sich schon auf neue engagierte Azubis, die sich bei ihnen als Mechatroniker*in, Industriekaufrau/-mann oder Verfahrenstechniker*in für Brillenoptik ausbilden lassen wollen.

Neue Herausforderungen bei R+H

Und wie geht es für Franziska Stieg weiter? Die frischgebackene Expertin für die Herstellung von Brillengläsern hat sich aktuell schon einer neuen Herausforderung gestellt: dem anspruchsvollen Kundenservice bei R+H. Außerdem reizt Deutschlands beste Auszubildende der technische Bereich ebenso wie das Marketing – und auch hier hat R+H so einiges zu bieten. Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei R+H gibt es auf rh-brillenglas.de unter dem Menüpunkt Karriere.

Text: Rupp + Hubrach