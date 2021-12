Foto: Rodenstock

Rodenstock begeisterte seine Kunden mit einer Eventreihe in 3 Ländern und 17 Städten. Unter dem Motto „Gemeinsam Einzigartig” stand die individuelle Persönlichkeit sowie die Unternehmenspersönlichkeit in allen Facetten im Fokus. In einem kleinen exklusiven Format richten sich die Events an die Top-Lenses-Kunden von Rodenstock. Rodenstock sicherte sich die schönsten Loft-Locations der Stadt und konnte somit nicht nur mit einem einzigartigen Konzept, sondern auch mit atemberaubenden Ausblicken bei den Gästen punkten.



Der Kern der Events waren zwei interaktive Workshops, durch diese sich Rodenstock als umfassenden Partner an der Seite des Optikers positionierte. Denn das Unternehmen liefert seinen Kunden nicht nur herausragende Produkte, sondern unterstützt auch auf unternehmerischer Seite.



Im ersten Workshop beschäftigten sich die Gäste mit der Frage, wie Zusammenarbeit und Verständnis innerhalb des eigenen Teams gestärkt werden kann. Mithilfe eines individuellen Persönlichkeitstests konnte der Wert der Diversität greifbar, besser verstanden und für sich selbst nutzbar gemacht werden. Da sich ein erfolgreiches Unternehmen allerdings nicht nur durch motivierte und kompetente Mitarbeiter auszeichnet, sondern ebenso durch eine starke Persönlichkeit, war dies Thema im zweiten Workshop ein. Dabei beschäftigten sich die Gäste mit einer Methodik, die dabei hilft, ein klar definiertes Markenbewusstsein zu entwickeln und damit relevante Alleinstellungsmerkmale zu erkennen.



Nach erfolgreichem Abschluss der Workshops ließen die Gäste den Abend dann gemeinsam bei einem 3-Gänge Menü ausklingen.

Die Resonanz der Gäste war sehr positiv – Rodenstock konnte begeistern und viele Gäste mit diesem neuartigen Konzept überraschen.

Text: Rodenstock