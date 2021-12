Foto: evil eye

Du liebst Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren oder Triathlon und verlangst deinem Körper, aber auch deinem Equipment alles ab? Um dabei immer alles optimal im Blick zu haben, darf eine hochwertige Sportbrille als Teil deines Equipments nicht fehlen. Die beiden active Modelle vistair-x und vistair-y sind speziell für Ausdauersportarten, bei denen du länger unterwegs bist, konzipiert: Leicht, rutschfest und mit dem größtmöglichen Sichtfeld ausgestattet, bieten sie dir stets optimalen Durchblick und Komfort – egal bei welchem Sport.

Leichtes Equipment ist ein absolutes Muss im Ausdauersport, denn sobald längere Distanzen zurückgelegt werden, zählt jedes Gramm. Mit nur 27 Gramm ist die vistair genau auf die Anforderungen von Ausdauersportlern abgestimmt. Das rahmenlose Design macht die vistair nicht nur extrem leicht, es ermöglicht auch ein extrem großes Sichtfeld.

Ausgestattet mit der high-end Filtertechnologie LST® sorgt die vistair jederzeit für einwandfreie Sicht, 100%igen UV-A, B und C-Schutz inklusive. LST® verstärkt Kontraste, damit du deine Umgebung und eventuelle Hindernisse präzise und rasch wahrnehmen kannst. Zudem werden extreme Lichtschwankungen ausgeglichen. Auf diese Weise wird einem Ermüden der Augen entgegengewirkt und die Konzentrationsfähigkeit erhöht.

Bei längeren Trainingseinheiten sorgen die sich stufenlos und automatisch an wechselnde Licht- und Wetterbedingungen anpassbaren LST® VARiO Gläser stets für scharfe Sicht. Auch wenn das Training oder der Wettkampf noch so schweißtreibend sind, die vistair kommt nicht ins Schwitzen und schon gar nicht ins Rutschen. Dafür sorgt eine einzigartige Struktur an den Bügelenden sowie die weiche Nasenauflage, die in zwei Stufen verstellt und der Nasenform angepasst werden kann.

Um auch Brillenträgern beim Sport den vollen Durchblick zu garantieren, bietet evil eye verschiedene Möglichkeiten an, die vistair mit der passenden Sehstärke zu versehen.

Die vistair Modelle werden ab Januar 2022 in je fünf Farben angeboten.

Für zusätzliche Informationen besuche www.evileye.com oder folge uns auf facebook.com/evileye.eyewear oder @evileye.eyewear auf Instagram.

Text: evil eye