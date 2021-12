Foto: Mister Spex

Gut anderthalb Jahre nach dem Launch des deutschlandweit ersten Online-Sehtests bei Mister Spex, bietet Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker den Service inzwischen auch in Österreich, der Schweiz, in den Niederlanden sowie in Schweden an. Über die Online-Anwendung haben somit immer mehr Kund*innen die Möglichkeit, ihre individuellen Sehwerte kostenlos von zu Hause aus selbst zu überprüfen. Brillen- und Kontaktlinsenträger*innen im Alter von 18 bis 45 Jahren mit Sehschwächen im Einstärkenbereich zwischen -10 und +10 Dioptrien können das Angebot nutzen, das vom TÜV [1]- und CE [2]-zertifizierten Software-Unternehmen easee aus den Niederlanden entwickelt und am Medizinischen Zentrum Utrecht getestet [3] wurde.

Seit dem Start des Online-Sehtests im April 2020 haben eine fünfstellige Anzahl von Mister Spex Kund*innen die digitalen Überprüfungen erfolgreich genutzt. „Nachdem jemand bei uns seine bzw. ihre Sehwerte online gecheckt hat, bestellen ca. 90 Prozent der Nutzer*innen direkt danach auch eine Brille online“, sagt Dirk Graber, Gründer und Co-CEO von Mister Spex. „Die hohe Zufriedenheit und Akzeptanz des Online-Sehtests sind ein tolles Feedback an uns und ich freue mich, dass wir diesen Service mittlerweile in vielen Ländern anbieten können, in denen wir mit Mister Spex online aktiv sind. Wir wollen mit dem Online-Sehtest zukünftig in weitere Märkte expandieren und arbeiten mit Hochdruck daran, den Omnichannel-Brillenkauf durch zusätzliche digitale Innovationen zu optimieren.“

In Deutschland lag der Anteil 2021 von Korrektionswerten für Bestellungen bei Mister Spex, die über den Online-Sehtest erhoben werden, bei rund drei Prozent. Insbesondere in Zeiten, in denen stationäre Angebote wegfielen, konnte das Tool eine schnelle Hilfe zur medizinischen Vorsorge leisten. Der Online-Sehtest ist jederzeit von zu Hause aus durchführbar und benötigt ca. 15 bis 30 Minuten. Im Anschluss werden die von den Kund*innen erhobenen Daten vor der Übermittlung durch ausgebildete Optometrist*innen geprüft und direkt im Kundenkonto hinterlegt

Der Online-Sehtest kann unter folgendem Link kostenlos durchgeführt werden: https://www.misterspex.de/online-sehtest.

