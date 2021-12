Foto: MIDO

Trotz der Unberechenbarkeit unserer Zeit ist die Situation in Italien derzeit unter Kontrolle und die Durchführung von Messen nicht gefährdet. So war auch die Motorradmesse EICMA gut besucht. Die MIDO 2022 wird deshalb wie geplant vom 12. bis 14. Februar in der Fiera Milano Rho ihre Tore öffnen. Momentan gibt es keine Hindernisse für den internationalen Reiseverkehr, sodass ausländische Besucher nach Italien einreisen können.

Derzeit haben etwa 600 Aussteller ihre Teilnahme an der Messe bestätigt, darunter 350 internationale, vor allem europäische Aussteller, insbesondere aus Frankreich, Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA.

„Obwohl die Ungewissheit in diesen Tagen eine Konstante ist, sehen wir es als unsere Verantwortung an, die Bedürfnisse der Industrieunternehmen zu unterstützen, die in den letzten zwei Jahren unter den Folgen der globalen Krise gelitten haben“, sagte MIDO-Präsident Giovanni Vitaloni. „Die Werbung für ein Produkt wie eine Brille, ob optische oder Sonnenbrille, erfordert Interaktion, und die MIDO will die zwischenmenschliche Kommunikation wiederherstellen. Die erste Digital Edition, die im Jahr 2021 eingeführt wurde, wird dieses Jahr weitergeführt.

Die MIDO ist auch eine Gelegenheit, sich über die Gedanken auszutauschen, die durch die Pandemie aufkamen, und zwar in Form von Lösungen, Innovationen und Produkten, die in die Zukunft blicken und mit der „Welt von gestern“ brechen. In diesem Sinne hat die globale Brillenindustrie einen Wachstumsschub in der Produktpersonalisierung und eine größere Sensibilität für ökologische und soziale Nachhaltigkeit erlebt.

„Die Brillen, die wir auf der MIDO sehen werden, sind das Ergebnis von zwei Jahren, in denen die Unternehmen Wege beschritten haben, die zu immer individuelleren Produkten geführt haben, bei denen die Qualität, die Haltbarkeit und die Geschichte hinter der Brille, im Vordergrund stehen“, so Vitaloni weiter. Außerdem wird mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, mit der Erforschung von wiederverwertbaren Rohstoffen und umweltfreundlichen Produktionsverfahren“.

Apropos Nachhaltigkeit: Auf der MIDO 2022 wird zum ersten Mal der „Stand Up For Green“-Award verliehen, mit dem Unternehmen ausgezeichnet werden, die sich durch besondere Umweltsensibilität auszeichnen, zum Beispiel durch die Verwendung von wiederverwendbaren Modulen, recycelten Materialien oder Rohstoffen mit geringer Umweltbelastung. Die Preisträger werden am Samstag, dem 12. Februar, im Rahmen der Eröffnungsveranstaltungen der Messe bekannt gegeben. Eine weitere Auszeichnung, die in diesem Jahr wieder vergeben wird, ist der BeStore Award, mit dem weltweit optische Zentren ausgezeichnet werden, die ein herausragendes Einkaufserlebnis und einen hervorragenden Kundenservice bieten.

Einsendungen für beide Auszeichnungen können bis zum 12. Januar auf der MIDO-Website www.mido.com unter der Rubrik „Mitmachen“ eingereicht werden.

Alle Aktualisierungen sind online auf der Website der Veranstaltung www.mido.com und auf den offiziellen sozialen Kanälen zu finden: Instagram (@mido_exhibition), Facebook (@MIDOExhibition), Twitter (@MIDOExhibition) und LinkedIn.

Text: MIDO