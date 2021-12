Symbolfoto: Yingyaipumi / Adobe Stock

Nach einer erfolgreichen Partnerschaft, die Thélios – das Brillen-Joint-Venture von Marcolin und LVMH, gegründet im Jahr 2017 – zum LVMH-Brillenexperten machte, haben Marcolin und LVMH gemeinsam beschlossen, die nächste Phase der Entwicklung von Thélios einzuläuten und es vollständig in LVMH zu integrieren.

Infolgedessen geben Marcolin und LVMH heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, wonach LVMH den von Marcolin gehaltenen 49%igen Anteil an Thélios erwirbt. Unabhängig davon wird Marcolin die 10%ige Beteiligung von LVMH an Marcolin zurückkaufen, die bei der Gründung von Thélios erworben wurde. Dies bietet LVMH die Möglichkeit, seine Präsenz in der Brillenindustrie weiter zu stärken und sein italienisches Know-how zu nutzen und für Marcolin die Möglichkeit, künftige strategische Investitionen zu tätigen.

Text: Marcolin