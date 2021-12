Landrat Dietmar Allgaier, Brillen-Mosqua-Chef Markus Stammberger, Schirmherr Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing (von rechts nach links).

Foto: Daniela Hermer/Landratsamt

Landrat Dietmar Allgaier unterstützt mit seiner Brillen-Spende die neunte Brillen-Spenden-Aktion des Ludwigsburger Augenoptikunternehmens Brillen-Mosqua. Dazu überreichte Allgaier seine Brillen-Spende an Markus Stammberger, geschäftsführender Gesellschafter von Brillen-Mosqua und an den Schirmherren der Charityaktion, Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing.

Dieses Jahr werden die nicht mehr benötigten Sehhilfen noch bis 31. Dezember gesammelt und treten im Januar ihre Reise nach Afrika an. Dort werden die Brillen in einer zentralen Optikerwerkstatt für die kostenlose Auslieferung an die Bedürftigen vorbereitet.

„Diese sinnvolle Hilfsaktion von Brillen-Mosqua unterstützte ich sehr gerne, denn sie hilft denen, die unsere Unterstützung dringend benötigen“, sagt der Landrat zu seiner Teilnahme an der Aktion. Ebenfalls kündigte Dietmar Allgaier an die MitarbeiterInnen des Landratsamtes zur Brillen-Spende aufzurufen.

Seit 2012 organisiert Stammberger die Sammelaktion und mittlerweile sind rund 80000 Brillen zusammengekommen. „Bisher haben wir entweder für Ungarn und dort für Kinder- und Sozialheime oder für Afrika Brillen gesammelt und das mit sehr großem Erfolg, wir konnten schon sehr viele Bedürftige mit einer kostenlosen Brille versorgen“, erklärt der Ludwigsburger Optiker.

Nächstes Jahr findet die Jubiläums-Aktion statt, dann werden die Menschen in der Region und im ganzen Land zum zehnten Mal von Kessing und Stammberger aufgerufen, ihren alten Brillen für die gute Sache zu spenden. „Für unserer Jubiläums-Sammlung im nächste Jahr laufen die Planungen bereits, mehr dazu werden wir im Frühjahr verkünden. Auf jeden Fall ist auch die diesjährige Sammel-Aktion wieder ein voller Erfolg,“ sagt der Schirmherr OB Jürgen Kessing.

Noch bis 31. Dezember 2021 können nicht mehr benötigte Brillen direkt bei Brillen-Mosqua in der Ludwigsburger Myliusstrasse 14 abgegeben werden. Als Dankeschön erhält jeder Spender und jede Spenderin einmalig einen Gutschein für eine kostenlose DNEYE-Augenanalyse inklusive einem 25€-Gutschein.

Text: Brillen-Mosqua GmbH