Die Rodenstock Gruppe, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen biometrischen Brillengläsern und bekannt für seine Innovationen im Bereich der Augengesundheit, hat heute die Bestellung von zwei Branchenexperten in den neu geschaffenen Beirat bekannt gegeben.

Der Beirat soll die Unternehmensführung in den kommenden Jahren beraten und dabei unterstützen, die Transformation des Unternehmens erfolgreich zu gestalten und den Wachstumskurs von Rodenstock fortzusetzen.

Guillaume Daniellot, CEO der Straumann Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Zahnersatzlösungen, sagte: „Ich freue mich sehr, dem Beirat von Rodenstock beizutreten. Ich werde viele Erkenntnisse aus meiner Zeit bei Straumann einbringen können. Rodenstock bietet seinen Endkunden durch die enge Zusammenarbeit mit Optikern und dem Consumer-Med-Tech-Modell höchste Sehpräzision und Komfort. Dieser Ansatz ist sehr vergleichbar mit Straumanns Zahnersatzgeschäft.“

Dr. Theo Kiesselbach, unabhängiger Berater und ehemaliger CEO von GrandVision, fügte hinzu: „Während meiner fast 20-jährigen Karriere in der Augenoptik-Industrie hat mich Rodenstock immer als zuverlässiger Partner für die Optiker, als Anbieter hochwertiger Produkte und Dienstleistungen und als starker Innovator beeindruckt. Ich freue mich darauf, als Mitglied des Beirats dazu beizutragen, Rodenstock in Zukunft in all diesen Bereichen weiter zu stärken.“

Den Vorsitz des Beirats übernimmt Dr. Steven Dyson, Partner im Healthcare-Team von Apax; weitere Mitglieder des Beirats sind Camilla Macapili Languille und Mina Abdulla Hamoodi von Mubadala sowie Mehmet Tar von Apax.

„Wir freuen uns sehr, ein so erfahrenes Team in unserem neuen Beirat zu haben. Mit ihrer ausgeprägten Branchenkompetenz und ihrer umfassenden Marktkenntnis werden Guillaume Daniellot und Dr. Theo Kiesselbach uns dabei helfen, die nächsten Schritte im Transformationsprozess von Rodenstock voranzutreiben und unsere Position als führendes Consumer-Med-Tech-Unternehmen zu stärken“, sagt Anders Hedegaard, CEO von Rodenstock.

Text: Rodenstock