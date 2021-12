Luneau Technology Deutschland wächst weiter: „Wegen unserer überzeugenden Produkte bleiben wir bei unserer grundsätzlichen Ausrichtung und führen unseren erfolgreichen Weg auch unter derzeit erschwerten Bedingungen fort“, sagt Geschäftsführer Willi Gronau, der in der deutschen Unternehmenszentrale in Ratingen drei Leitungspositionen neu besetzt hat: Heiko Giloj ist neuer Vertriebsdirektor Augenoptik und Udo Hiller hat die Leitung Finanzwesen übernommen. Zudem ist Klaus Sprenger zukünftig neuer Ansprechpartner für die komplette Ausstattung von Augenarztpraxen, er hat seine neue Aufgabe als Medical Sales Director Germany ebenfalls bereits begonnen.

Klaus Sprenger. Foto: Luneau Technology

Sprenger wechselte im November nach mehr als elfeinhalb Jahren bei Heidelberg Engineering zu Luneau Technology und bringt aus dieser Zeit ein großes Netzwerk und einen immensen Erfahrungsschatz mit, wie die Ausstattung in einer modernen Augenarztpraxis aussehen sollte. In den beinahe acht Jahren als Sales Manager verinnerlichte Sprenger die Technologie von Optischen Kohärenztomographie-Geräten, nachdem er zuvor vier Jahre als klinischer Trainer für die Erstellung von Schulungsmaterialien und die Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Augenärzte zuständig war.

Bei Luneau Technology setzt Sprenger seine Erfahrungen dazu ein, um den Vertrieb in der Augenheilkunde aufzubauen, was nicht zuletzt durch die Fusion von Luneau mit Optovue Inc. eine neue Herausforderung für das Deutschland-Team ist. „Dass wir Klaus Sprenger für uns gewinnen und von uns überzeugen konnten, spiegelt auch einen Teil unserer Ausrichtung für die Zukunft wider“, sagt Gronau.

Ambitionen und das Engagement in der Augenoptik

Heiko Giloj. Foto: Luneau Technology

Udo Hiller. Foto: Luneau Technology

Aber Luneau Technology wird auch die Ambitionen und das Engagement in der Augenoptik weiter vorantreiben, was fortan unter der Direktion von Heiko Giloj geschieht. Der ausgebildete Augenoptiker mit langjähriger Berufserfahrung im Augenoptik-Einzelhandel und in leitenden Vertriebsfunktionen bei namhaften Brillenglasherstellern in Deutschland ist verantwortlich für den deutschlandweiten Vertrieb der Marken Visionix, Briot, Weco und auch Optovue, weil unter anderem OCT-Geräte auch in der Augenoptik von zunehmender Bedeutung sind. „Gemeinsam mit den Luneau-Gebietsverkaufsleitern möchte ich generell die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Augenoptik intensivieren“, sagt Giloj.

Udo Hiller hat bereits im September die Leitung Finanzwesen bei Luneau Technology Deutschland übernommen und war in den vergangenen fünfzehn Jahren als Finanzmanager in der Medizin-Produkte-Branche aktiv. Zuvor hat Hiller für ein namhaftes Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberaterunternehmen gearbeitet, bevor er für einige Jahre als Leiter Finanzen im Bereich Self-Storage / Real Estate tätig war. „Mit ihm werden wir in der Deutschland-Zentrale in Ratingen im Sinne unserer Kunden noch einmal flexibler und unabhängiger. Insgesamt freue ich mich nicht nur über drei zusätzliche Mitarbeiter, sondern über echte Verstärkungen mit wertvoller Erfahrung und neuen Ideen, die unser ohnehin schon schlagfertiges Team noch einmal auf ein höheres Niveau heben“, erklärt Gronau.

Text: Luneau Technology Deutschland