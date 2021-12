Foto: Eschenbach Optik

Ob zum Einstieg in den zukunftsträchtigen Easy & Low Vision Bereich oder zur Vertiefung des Wissens für eine Spezialisierung – Eschenbach Optik vermittelt interessierten Augenoptiker:innen in seinen Tagesseminaren das nötige Produktwissen sowie Beratungskompetenzen rund um vergrößernde Sehhilfen. Die Termine für das kommende Jahr stehen bereits. Los geht es im Frühjahr – Anmeldungen sind ab sofort möglich. Besonders attraktiv: Mit dem Weiterbildungspass profitieren Teilnehmer:innen zudem von Preisnachlässen von bis zu 25 Prozent bei Folgebuchungen.

Die Versorgung von Menschen mit starker Sehbeeinträchtigung mit den passenden vergrößernden Sehhilfen ist ein wichtiges Thema – gerade in der heutigen Zeit, in der Menschen zunehmend älter werden, dabei aber gleichzeitig noch fit sind und selbstständig bleiben möchten.Um Augenoptiker:innen, die sich mit diesem Thema näher beschäftigen möchten, zu unterstützen, bietet Eschenbach Optik auch 2022 wieder ein interessantes und informatives Seminarprogramm an. Die bundesweiten Tagesseminare eignen sich sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene und gliedern sich in zwei Module, die unabhängig voneinander besucht werden können:

Modul A: Erfolgreich beraten. Sicher versorgen: Versorgung mit optisch vergrößernden Sehhilfen erleben

Für viele Menschen ist das alters- oder krankheitsbedingte Nachlassen des Sehvermögens ein sensibles Thema. Beratungsgespräche sowohl systematisch als auch individuell zu führen, ist daher besonders wichtig. In diesem Seminar vermittelt Eschenbach Optik den Teilnehmern diese Fähigkeiten und zeigt ihnen am Beispiel seiner optisch vergrößernden Sehhilfen, wie sie Menschen mit Sehbeeinträchtigung ein Stück Lebensqualität zurückgeben können.

Termine:

11.05.2022: Berlin

25.05.2022: Frankfurt

01.06.2022: Nürnberg

28.09.2022: Köln

04.10.2022: Bremen

16.11.2022: Rostock

23.11.2022: Deggendorf 30.11.2022: Erfurt

Modul B: Erfolgreich beraten. Sicher versorgen: Einfache und unkomplizierte Lösungsansätze im Bereich der Elektronik, Filter und Beleuchtung

Beleuchtung, Kontrast und Blendschutz sind wichtige Faktoren für eine hochwertige Sehhilfenversorgung. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie ihre Kunden mit den innovativen Alltagshelfern von Eschenbach Optik unterstützen und ihnen zu einem besseren Sehkomfort verhelfen können – sei es mit elektronischen Sehhilfen, Filtergläsern oder neuartiger Beleuchtung.

Termine:

27.04.2022: Hamburg

04.05.2022: Leipzig

11.05.2022: Sindelfingen

12.10.2022: Saarbrücken

19.10.2022: München

09.11.2022: Kassel

09.11.2022: Kempten

30.11.2022: Bielefeld

In beiden Seminar-Modulen steht neben der Vermittlung ausführlicher Fachinformationen die produktspezifische Bearbeitung folgender Themenblöcke auf dem Programm:

Ablauf einer erfolgreichen Sehhilfenberatung

Bausteine einer Sehhilfenberatung

Versorgungsoptionen und Versorgungslösungen

Abgabe, Kostenrechnung und Erfolgskontrollen

Im Internet sind die Termine im Partnerportal von Eschenbach Optik (www.eschenbach-partner.com) zu finden. Für weitere Informationen und Fragen rund um das Seminarangebot können sich interessierte Augenoptiker an Heike Alles wenden – entweder per E-Mail (seminare@eschenbach-optik.com) oder telefonisch über die Zentrale (0911/3600-0). Selbstverständlich hält Eschenbach Optik bei allen Seminaren die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Abstands- und Hygieneregeln ein und richtet sich nach den einzelnen Ländervorgaben, was die maximale Teilnehmeranzahl angeht.

