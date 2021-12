Foto: Silhouette

Der Einstieg oder Umstieg auf Gleitsichtgläser fällt Brillenträgern häufig schwer. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Stärkenbereichen wird zur Herausforderung und Unschärfen verhindern klares und entspanntes Sehen. Die neuen Gleitsichtgläser Silhouette Panorama Progressive ONE schaffen dieses Problem aus der Welt, indem sie passgenau auf die Sehgewohnheiten und Bedürfnisse einer Person in der Freizeit und im Beruf abgestimmt sind. Dies ermöglicht eine Ausdehnung der Sehbereiche auf ein Maximum. Gleichzeitig werden die Unschärfen im Randbereich minimiert. Kein Wunder also, dass es unter diesen optimalen Bedingungen außergewöhnlich leichtfällt, sich an sein Gläserpaar zu gewöhnen. Kein Gläserpaar ist wie das andere, jedes ist 100%ig einzigartig. Individueller, präziser und hochwertiger können Gleitsichtgläser nicht gefertigt werden. Schließlich steht Qualität bei Silhouette an erster Stelle. Der Premiumbrillenhersteller aus Österreich ist bei ultraleichten randlosen Modellen weltweiter Marktführer.

100% Silhouette, 100% Perfektion

Die Gleitsichtgläser werden zusammen mit den Fassungen im Silhouette Vision Sensation® Lab am Standort Linz angefertigt. Hier ergänzen die neuen Silhouette Panorama Progressive ONE Gläser die bereits bestehenden Gleitsichtgläser Silhouette Panorama Progressive. Durch die „100% Silhouette“-Fertigung im selben Haus stimmt Silhouette seine Gläser und Fassungen optimal aufeinander ab. „Bei der Produktion von optischen Brillen kommt es entscheidend darauf an, dass Fassung und Glas eine nahtlose, kongeniale Verbindung eingehen. Genau das realisieren wir bei uns am Standort Linz, da nur wir die exakten dreidimensionalen Fertigungsdaten der bei uns im Haus gefertigten Silhouette-Fassungen kennen und diese ganz individuell in die Berechnung des Designs der Brillengläser einfließen lassen können. Bei 100% Silhouette sind Fassung und Glas füreinander geschaffen“, erläutert Thomas Beier, Director of Silhouette Vision Sensation®.

Eine Komplettbrille mit vielen Vorteilen

Für Optiker bedeutet 100% Silhouette weniger Aufwand beim Bestellen, weniger Arbeit in der Werkstatt, weniger Bruchrisiko, mehr Zeit für die Beratung und mehr begeisterte Kunden. Zusätzlich unterstützt Silhouette das Fachgeschäft mit der Silhouette Vision Sensation® App. Die App bietet ein außergewöhnliches, individuelles Beratungserlebnis und viele nützliche Funktionen, dazu eine unglaubliche Vielfalt – die Auswahl aus über 400 unterschiedlichen Scheibenformen. Von der Konfiguration über die Bestellung bis zur Lieferung der fertigen Brille benötigt Silhouette nur fünf Arbeitstage. Dann erlebt die Kundin oder der Kunde selbst, wie perfekt maßgeschneidertes Sehen sein kann.

Text: Silhouette