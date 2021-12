Foto: KIND

Mit mehr als 100 kombinierten Hörakustik- und Augenoptik-Fachgeschäften gehört KIND bereits zu den größten Augenoptikern in Deutschland. Nun launcht das Familienunternehmen aus Großburgwedel seinen Onlineshop in der Augenoptik und wird damit zum Omnichannel-Händler. Das Besondere des neuen Webshops: die digitale Stilberatung, die mit ihrer integrierten Gesichtsvermessung in dieser Form bislang einzigartig in Deutschland ist und am Ende Empfehlungen für passende Brillenfassungen liefert.

Foto: KIND

Ob in der Hörakustik oder Augenoptik – der Kunde mit seinen individuellen Bedürfnissen steht für KIND immer im Mittelpunkt. Um seinen Kunden einen noch besseren Service bieten zu können, erweitert das Unternehmen jetzt seinen stationären Vertriebskanal um einen Onlineshop in der Augenoptik. „Mit unserem Omnichannel-Konzept sind wir rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche für unsere Kunden da. Damit bieten wir 100 Prozent Flexibilität und eine 360° Kundenzentrierung“, so Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer des Familienunternehmens. „Gleichzeitig bauen wir mit unserem Omnichannel-Angebot unsere Marktposition weiter aus.“ Im Zuge des Onlineshop-Launches hat KIND zudem seine Website einem Relaunch unterzogen. So erwartet die User neben einem neuen, moderneren Look auch eine optimierte, nutzerfreundlichere Menüführung.

Digitale Stilberatung mit integrierter Gesichtsvermessung

Der neue Onlineshop unter www.kind.com überzeugt nicht nur durch faire Preise und ein umfangreiches Sortiment an Korrektions- und Sonnenbrillen aus der KIND Kollektion sowie von vielen bekannten Marken, sondern auch durch eine besondere digitale Stilberatung. Damit Kunden auch online eine Brillenfassung finden, die perfekt zu ihrem Typ passt, werden im Rahmen einer ausführlichen Beratung die Haar- und Augenfarbe sowie persönliche Stil- und Geschmacksrichtungen abgefragt. Darüber hinaus erfolgt eine Gesichtsvermessung, bei der ein Programm nach einer Videoaufzeichnung des Gesichtes die individuelle Gesichtsform und Gesichtsbreite analysiert. Auf Basis aller Ergebnisse werden dem Kunden anschließend Brillenfassungen in passenden Farben, Größen und Formen vorgeschlagen. Selbstverständlich können alle Fassungen im Onlineshop über die Webcam oder über das Smartphone digital anprobiert werden. Im nächsten Schritt gelangt der Kunde zur Eingabe seiner Sehwerte und zur Glaskonfiguration. „Da für uns die Kundenzufriedenheit oberste Priorität hat, ist es uns wichtig, unseren Kunden auch online den bestmöglichen Service zu bieten. Dazu zählt vor allem eine ausführliche und individuelle Beratung“, sagt Dr. Alexander Kind. „Selbstverständlich profitieren Kunden auch beim Kauf in unserem Webshop von unseren Einstärkengläsern zum Nulltarif, unserem 30 Prozent-Rabatt auf die zweite, günstigere Brille mit Sehstärke sowie von unserem 100-Tage-Geld-zurück-Versprechen.“

Für Zuverlässigkeit bei der Lieferung sorgen das Lager und die eigene Logistik am Firmenhauptsitz in Großburgwedel. Dort werden auch alle Korrektionsbrillen durch Fachkräfte montiert, um die bewährte Qualität von KIND sicherzustellen.

Text: KIND