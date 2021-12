Foto: Kerl Eyewear

Aus über 10.000 Kandidaten wird Kerl Eyewear von ZEIT und Statista als PREMIUM ONLINE SHOP 2022 ausgezeichnet. Im Rahmen der unabhängigen Erhebung belegt Kerl Eyewear mit einer Punktzahl von 91 von 100 die zweithöchste Bewertung in der Kategorie „Brillen (Optiker & Sonnenbrillen)“ und lässt damit fast alle Branchengrößen weit hinter sich.

Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich das Kaufverhalten stärker als je zuvor in Richtung Onlinehandel verlagert. Insbesondere im Premium-Segment entsteht so ein zunehmender Bedarf, die sonst vor Ort stattfindende Beratung und Bindung adäquat in den Onlinehandel zu übertragen. Insgesamt existieren in Deutschland mehr als 100.000 Onlinehändler am Markt – doch welche sind die Online Shops, die sich durch hochwertige Artikel, Handarbeit und Manufakturprodukte von der Konkurrenz absetzen?

In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Statista hat die ZEIT, im Rahmen einer umfangreichen und unabhängigen Erhebung, die „PREMIUM ONLINE SHOPS 2022“ in Deutschland ermittelt. Die potenziellen Shops wurden anhand von 49 Kriterien analysiert. Unter anderen: Angebot & Wahrnehmung, Vertrauen & Sicherheit, Kundenservice, Lieferung, Exklusive Leistungen, Technische Details und Bezahlmethoden.

Zusätzlich zu den objektiven Kriterien wurde zum einen ein Kundenmailing durchgeführt, im Zuge dessen der Kundenservice der Premium Online Shops bewertet wurde. Zum anderen wurde eine Konsumentenumfrage von 1800 Onlineshopper*innen durchgeführt, in der anhand 10 subjektiver Kriterien der Onlineauftritt hinsichtlich des Qualitäts- und Premiumeindrucks bewertet wurde.

Darauffolgend wurden im Rahmen einer Gesamtauswertung die Einzelanalysen ausgewertet und innerhalb eines Scoringmodells dargestellt. Abschließend wurden die Premium Online Shops mit der höchsten Bewertung mit dem Gütesiegel „Beste Premium Online Shops“ ausgezeichnet.

Im Ergebnis wurde von über 10.000 Kandidaten das Angebot von Kerl Eyewear ausgezeichnet und gehört damit zum erlesenen Kreis der „PREMIUM ONLINE SHOPS 2022“. Mit einer Punktzahl von 91 von 100 belegt Kerl Eyewear damit knapp den zweiten Platz.

„Premium Brillen werden heute nicht online gekauft. Aber die Kunden erwarten, sich online adäquat über ein Produkt informieren zu können und es hochwertig zu erleben. Genau das bieten wir und binden unsere Partner-Optiker direkt mit ein. Das funktioniert prima – wir spüren deutlich, dass wir mit unserem Premium Online-Auftritt Kunden zu unseren Partner-Optikern bringen, die dort dann offline einkaufen.“ so Dr. Jaromir Ufer, Geschäftsführer von Kerl Eyewear.

Die Publikation der Studienergebnisse sowie die Beschreibung der Methodik bei der Ermittlung erfolgt online unter: https://www.zeit.de/angebote/premium-online-shops/accessoires/brillen-sonnenbrillen

Text: Kerl Eyewear