Fotos: Silhouette

Biscayne Bay, Fisher Island, Brickell und Aventura: Die Namen der neuen Sonnenbrillenmodelle von Silhouette sind inspiriert von Miami – auch bekannt als die Sunshine City der USA. Beachtliche 360 Tage im Jahr scheint dort die Sonne und prägt den Alltag der pulsierenden Stadt.

In den neuen Sonnenbrillen von Silhouette spiegeln sich nicht nur Miamis Sonnenstrahlen, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen. Das Farbschema der SUN-Kollektion bildet ein aktuelles Spannungsfeld unserer Gesellschaft ab. So sind die Farbwelten Lightness und Trust, die Blau- und Grüntöne widerspiegeln, vom Wunsch inspiriert, sich auf Bekanntes und Bewährtes zu verlassen und sich dort wohlzufühlen. Im Gegensatz dazu sind Independence und Courage von der Sehnsucht nach Aufbruch geprägt. Pinktöne und Schwarz-Weiß-Kontraste veranschaulichen den Vorsatz, etwas Neues zu entdecken und einen Schritt ins Unbekannte zu wagen.

In der SUN-Kollektion des österreichischen Marktführers für randlose Premiumbrillen verbindet sich der Wunsch nach ultraleichtem, individuellen Tragekomfort mit dem Bedürfnis nach Exklusivität, die sich stilvoll und zurückhaltend ausdrückt. Alle Modelle der aktuellen Sonnenbrillenkollektion lassen sich 1:1 im hauseigenen Lens Lab mithilfe von Silhouette Vision Sensation® maßgeschneidert auf die Fassungen optisch verglasen.

Dynamische Eleganz mit Biscayne Bay, Cape Florida und Bayside

Die Streamline-Modelle richten sich an Träger, die sich einen Dreiklang aus Dynamik, Eleganz und Stil wünschen. Nach dem Business-Meeting zum Segeln? Kein Problem, die Streamline-Modelle passen als Accessoire perfekt für beides. Sie „vereinen das Beste von Silhouette“, fasst Design Director Roland Keplinger zusammen. „Leichtigkeit, perfekte Passform und ein formschöner Materialmix.“ Ein technisches Highlight der Streamline Modelle ist das neu entwickelte photochrome Glas. Bei Sonneneinstrahlung dunkelt es sich automatisch ab und passt sich so wechselnden Lichtverhältnissen kompromisslos an.

Von Fisher Island bis Star Island: Blickfang mit modernem Unterstatement

Inspiriert von der eleganten, feinen Linienführung exklusiver Leuchten gestaltet Silhouette die ultraleichten Rimless Shades Modelle. Sie verkörpern die moderne Variante einer randlosen Damen-Sonnenbrille. Dabei schützen die Rimless Shades nicht nur die Augen, sie sind ein graziles Accessoire und unterstreichen den femininen Stil und die Klasse ihrer Trägerin. Die Brille schafft einen glamourösen Blickfang, der durch seinen Minimalismus nie aufdringlich wirkt.

Brickell: Ein Evergreen mit Leichtigkeit

Die Sun Lite Sonnenbrille ist nicht nur ein trendiger Allrounder, sondern auch ein exklusives Accessoire, das Silhouette in sorgfältiger Handarbeit mit dem ultraleichten High-Tech-Material SPXⓇ+ kreiert. Entsprechend richtet sich die Sun Lite an Männer, die es unkompliziert lieben, aber auch einzigartig und besonders. Das neue Modell „Brickell“ passt zu jedem Look und zu jeder Gelegenheit. Mit der Sun Lite Kollektion beweist der weltweite Marktführer von randlosen Premiumbrillen, dass er auch bei Vollrandmodellen Herausragendes leistet.

Aventura und Midtown: Spiel aus Licht und Schatten

Es sieht faszinierend aus, wenn Sonnenstrahlen auf Wellen treffen und ein abwechslungsreiches Spiel von Licht und Schatten entsteht. Davon inspiriert designt Silhouette die EOS-Sonnenbrille. In der transparenten Fassung wechseln sich breitere und schmalere Bereiche ab, schaffen so eine spannende Struktur und lassen einen Frame-in-Frame-Look entstehen. Die Fassung verändert leicht ihre Farbe – je nachdem, wie das Licht auf sie fällt. Der modernen Vollrandbrille gelingt es, Gegensätze zu verbinden: ausgeprägte Fassung und Leichtigkeit. Licht und Schatten. 70er Jahre Retro-Form und zeitgemäßer Look. Luxus und Understatement.

