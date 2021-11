Foto: Birgit Schott

Dieses Jahr im Juli erschütterte eine Flutkatastrophe Deutschland. Besonders betroffen von dem heftigen Starkregen waren Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dort verwandelten sich kleine Bäche in reißende Ströme, die komplette Ortschaften zerstörten. Viele Menschen haben dabei ihr Zuhause verloren. Autorin und Mehrbrillen-Expertin Birgit Schott möchte betroffenen Optiker-Kollegen helfen und hat sich dafür eine ganz besondere Aktion ausgedacht.

OPTIC+VISION: Frau Schott, Sie kamen wieder einmal mit einer interessanten und hilfreichen Idee für Ihre Optiker-Kollegen auf uns zu. Worum geht es diesmal?

Das Ganze hat einen aktuellen Anlass: Die Flutkatastrophe an der Ahr. Ich möchte gerne mein Buch „Abenteuer Brille“ zum Sonderpreis von 10 Euro zuzüglich Porto an SIE, meine Augenoptik-Kollegen verkaufen und den Erlös an betroffene Kollegen der Flutkatastrophe vom Sommer spenden. Wie Sie wissen, komme ich aus der Eifel und wohne nur ein paar Kilometer von den Orten, die sehr stark betroffen sind, entfernt. Da ich noch ca. 2000 Exemplare auf Lager habe, liegt mir eine solche Aktion sehr am Herzen. Es handelt sich um die 2. Auflage, nachdem die erste innerhalb von 2 Wochen verkauft war. Leider verstarb der Verleger während der Druckphase und der Insolvenzverleger hielt die komplette Auflage unter Verschluss. Nach mehreren Jahren konnte ich die Bücher auslösen.

O+V: Sie gelten mit Ihrem Sehprofil als die „Mutter der Mehrbrillenberatung mit System“ und eine der profiliertesten Optik-Coaches. Worum geht es in Ihrem Buch?

Die Idee des Buches war, Kunden mehr Wissen über die Arbeit der Augenoptiker und Lust auf Mehrbrillen zu geben. Es geht um Grundwissen zu Brillen und deren Möglichkeiten, das für Brillenträger genauso spannend wie für Quereinsteiger und Auszubildende ist. Der Leser erfährt, welche Fehlsichtigkeiten und welche Korrekturmöglichkeiten es gibt. Er erhält mehr Klarheit, Durchblick und Entscheidungshilfen für den nächsten Brillenkauf. Während den letzten Wochen haben wir in meinem Heimatort im Dorfladen, den ich während der Pandemie mitgegründet habe, schon 400 Euro mit den Büchern gesammelt.

Welche Themen deckt das Buch ab?

Das Buch erklärt unterschiedliche Nutzen verschiedener Brillengläser und zeigt auf, dass mehrere Brillen die richtige Lösung sind. Es beinhaltet alle Informationen, die für einen Brillenkauf und für die Gesunderhaltung der Augen nützlich sind. Es ist eine praktische Zusammenfassung optischen Basiswissens.

Wann und wo hatten Sie es ursprünglich herausgebracht?

Foto: Janike Dombrowsky

Das Buch „Abenteuer Brille“ wurde durch BREUER&WARDIN Verlagskontor GmbH in der 2. Auflage 2010 produziert. 2015 erhielt ich für das „Schott- Sehprofil“ den Strategiepreis für die beste EKS-Anwendung in der Kategorie „beste Spezialisierung“. Das Sehprofil und das Buch bilden eine Beratungseinheit und begeistern nach wie vor Kunden.

Wie kann man sich an Sie wenden, wenn man das Buch kaufen will?

Sie schreiben eine Mail an info@birgitschott.de. Gerne sende ich Ihnen die Bücher zu.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Bilder der Flutkatastrophen im Sommer gesehen haben?

Die Bilder, die in den Medien gezeigt wurden, spiegelten nicht annähernd die Wirklichkeit. Es war viel schlimmer. In den ersten Tagen nach der Katastrophe wussten wir nicht, wo und wie wir helfen können. Wir haben um Freunde gebangt. Ich persönlich habe einen meiner besten Freunde verloren. Es werden Helfer und Geld benötigt. So kam ich auf die Idee, Ihnen die Bücher anzubieten. Auch wenn diese schon zehn Jahre auf dem Markt sind, sind sie noch aktuell. Ich danke allen Kollegen, die uns durch den Kauf der Bücher unterstützen.

Das Interview führte Rosemarie Frühauf.