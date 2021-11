Foto: NEUBAU EYEWEAR

Das österreichische Label NEUBAU EYEWEAR wurde mit dem German Design Award Gold 2022 ausgezeichnet. Gewonnen hat das nachhaltige Brillenlabel mit seinem avantgardistischen Design-Entwurf „Lotte & Hans“ aus der Special Edition 2021 „Perspectives of Pioneers“ in der Kategorie „Excellent Product Design Lifestyle & Fashion“.

Der German Design Award widmet sich innovativen Produkten und Projekten, ihren Herstellern und Gestaltern, die in der internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Inspiriert von der Ästhetik der unberührten Unterwasserwelt wurde die futuristische Sonnenbrille „Lotte & Hans“, von den Juroren als einzigartige Innovation in Nachhaltigkeit und Technologie ausgezeichnet. In einem anspruchsvollen Prozess wird „Lotte & Hans“ mithilfe von modernster 3D-Technologie in einer No-Waste-Methode hergestellt. Basis für diesen Prozess ist das rein pflanzliche Material natural3D, das aus gentechnikfreiem Rizinusöl gewonnen wird und eigens für NEUBAU entwickelt wurde. Die im Bügel integrierte TITAN-Nadel sorgt für besondere Flexibilität und individuelle Formbarkeit. Eine weitere Besonderheit liegt in einer speziellen Oberflächentechnik, die langhaltende Farbintensität und angenehme Haptik garantiert.

Innovationen wie diese heben den Pioniergedanken von NEUBAU EYEWEAR hervor. Mit dem Einsatz von alternativen Materialien und der Vermeidung von herkömmlichem Plastik demonstriert NEUBAU EYEWEAR die Idee hinter der Kollektion: Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, um neue Wege zu gehen. Angetrieben vom Selbstverständnis, schonend und respektvoll mit den Ressourcen der Natur umzugehen, fokussiert sich NEUBAU EYEWEAR mit der Special Edition „Perspectives of Pioneers“ auf gänzlich natürliche Materialien sowie auf umwelt- und ressourcenschonende Produktionsmethoden.

Text: NEUBAU EYEWEAR