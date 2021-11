Foto: Mister Spex

Am Donnerstag, den 4. November 2021, öffnen sich erstmalig die Türen des neuen Mister Spex Stores im Breuningerland Ludwigsburg. Das Filialnetz von Europas führendem digital getriebenem Omnichannel-Optiker umfasst damit 44 Stores in ganz Deutschland sowie jeweils zwei in Österreich und Schweden.

Im Norden Ludwigsburg zwischen Stuttgart und Bietigheim-Bissingen begrüßt das neu formierte Mister Spex Team aus erfahrenen Optiker*innen und geschulten Berater*innen ab sofort interessierte Besucher*innen vor Ort. Gut 850 Brillen- und Sonnenbrillenmodelle von rund 70 verschiedenen Marken wie Hugo Boss, Escada oder Moncler können im Store anprobiert werden, gleichzeitig haben alle Kund*innen jederzeit direkten Zugriff auf das gesamte Online-Angebot von Mister Spex und somit auf insgesamt über 10.000 Produkte. Die überzeugende Omnichannel-Strategie des Berliner Unternehmens stellt dabei individuelle Bedürfnissen konsequent in den Mittelpunkt und punktet zum einen durch eine vollständig transparente Preisgestaltung inlusive kostenloser Qualitätsgläser mit Brechungsindex 1,5 und zum anderen mit umfangreichen Service-Angeboten – on- und offline, abhängig von den persönlichen Präferenzen der Kund*innen. Online bietet Mister Spex beispielsweise smarte Filtermöglichkeiten, eine virtuelle Anprobe und einen Online-Sehtest, im Store werden zusätzliche Services wie persönliche Beratung, Sehtests vor Ort und Brillenanpassungen angeboten. Um Wartezeiten zu vermeiden und die aktuellen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen bestmöglich einhalten zu können, empfiehlt es sich aktuell für die vor Ort-Angebote, vorab online einen Termin zu vereinbaren.

Foto: Mister Spex

„Wir freuen uns sehr, unsere Expansionsstrategie mit großen Schritten voranzutreiben und jetzt auch mit einem eigenen Store in Ludwigsburg präsent zu sein“, erklärt Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE. Das Erleben unserer Marke und das damit verbundene Omnichannel-Erlebnis steht im Store im Vordergrund – dabei lernen Besucher*innen vor Ort immer auch die Vorteile des angeschlossenen Online-Angebots kennen. Wir wollen mit Mister Spex die Freude am Brillenkauf bestmöglich unterstützen und bieten dafür genau das Angebot, das es dafür braucht.” In Ludwigsburg können sich fashion-begeisterte Eyewear-Kund*innen nun ab sofort vor Ort davon überzeugen.

Anschriften und Öffnungszeiten des neuen Mister Spex Stores:

Store Ludwigsburg Breuningerland

Heinkelstr.1 71634 Ludwigsburg

Mo.-Sa.: 10:00 – 20:00 Uhr

Text: Mister Spex