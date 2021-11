Foto: Essilor

Essilor lädt ein zu der ersten Online-Veranstaltung für Augenoptiker, Optometristen und Augenärzte, die auf der neuen, hochmodernen digitalen Veranstaltungsplattform „Essilor Vision Care Center“ stattfinden wird: Der Global Varilux Summit. Im Zentrum der ersten globalen digitalen Veranstaltung stehen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Presbyopie, die von renommierten Experten und Wissenschaftlern vorgestellt werden:

Neueste Erkenntnisse aus der Konsumforschung und über Trends in der Augengesundheit

Wissenschaftliche Entwicklungen bei der Korrektion der Presbyopie und Innovationen bei Gleitsichtgläsern

Neue Impulse aus der Praxis für die Praxis

Der Global Varilux Summit wird am Mittwoch, den 10. November 2021, von 19 bis 22 Uhr in 66 Länder und in 11 Sprachen übertragen. Augenoptiker und andere Branchenvertreter sind herzlich eingeladen, am Event teilzunehmen und können sich bis zum 9. November 2021 kostenlos zu der Online-Veranstaltung anmelden.

Themenübersicht Global Varilux Summit:

Eine 1-stündige Session mit den folgenden Themen:

● Leben und Sehen ab 40

● Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Presbyopie-Korrektion

● Die optimale Versorgung mit Varilux Gleitsichtgläsern

Drei 30-minütige Breakout-Sessions zu den Themen:

● Psychologie im Kontext der Jungpresbyopie

● Erfolgreiche Anpassung von Varilux Gleitsichtgläsern ● Rundum-Versorgung von Presbyopen

Referenten:

Prof. Mark A. Bullimore, MCOptom, PhD, FAAO – University of Houston, College of Optometry, Boulder, Colorado (USA)

Dr. Damien Gatinel, MD, PhD – Leiter der Abteilung Anterior and Refractive Surgery der Rothschild-Foundation, Paris (Frankreich)

Dr. Fiona Fylan, PhD, Gesundheitspsychologin, Leeds Beckett-University (UK)

Prof. Pete S. Kollbaum, OD, PhD, FAAO Indiana University, School of Optometry, Bloomington, Indiana (USA)

Elaine Grisdale, FBDO, FAAO, FEAOO – Leiterin für Fachdienstleistungen und internationale Entwicklung beim ABDO / Entwicklungsleiterin des Internationalen Optikerverbandes (UK)

Moderation: Dr. Howard Purcell, OD, FAAO, Präsident und CEO des New England College of Optometry

“In einer immer schneller werdenden und zunehmend digitalen Welt ist es mehr denn je unsere Aufgabe, den Menschen zu helfen, besser zu sehen, damit sie das Leben in vollen Zügen genießen können. Der Global Varilux Summit soll mit Beiträgen international renommierter Experten über die neuesten technischen und wissenschaftlichen Fortschritte im Bereich der Presbyopie informieren und wichtige Erkenntnisse aus mehreren kürzlich von uns durchgeführten Umfragen vermitteln“, so Mitveranstalterin Agnes Dewidehem, Global Essilor Brands Senior Vice President.

„Ich fühle mich geehrt, an diesem Global Varilux Summit zum Thema Presbyopie teilnehmen zu dürfen. Dies ist derzeit ein sehr dynamischer Schwerpunktbereich für unseren Berufsstand. Wir sind alle gespannt darauf, von Experten, Ärzten und Forschern aus aller Welt mehr über die Fortschritte bei Gleitsichtgläsern zu erfahren und darüber, wie wir die richtigen Produkte optimal an den jeweiligen persönlichen Bedarf anpassen können. Bewusstseinsbildung, Aufklärung und individuelle Anpassung sind der Kern unseres Erfolgs. Die Menschen wollen informiert werden. Jeder möchte fundierte Entscheidungen treffen“, so Moderator Dr. Howard Purcell, OD, FAAO, Präsident und CEO des New England College of Optometry.

Link zur Anmeldung: https://registration.variluxpresbyopiasummit.com/?from=WOM

Text: Essilor