Foto: Eschenbach Optik

Im vielfältigen Glasprogramm von Eschenbach Optik finden Augenoptiker jederzeit die optimale Lösung für ihre Kunden. Nun präsentiert das Nürnberger Unternehmen sein Filterglassortiment in einem neuen, harmonischen und frischen Look mit moderner Bildsprache und auffälligen Farben sowie zwei neuen Produktnamen. Neben aufmerksamkeitsstarken Werbemitteln bietet Eschenbach Optik Augenoptikern ab sofort auch die Möglichkeit, alle Gläser über den stets aktuellen Onlineshop zu bestellen.

Mit leuchtenden Farben und stylishen Fotomotiven vereint Eschenbach Optik seine Filterglasserien in einem neuen, modernen und einheitlichen Auftritt. Passende Werbemittel wie Displays, Flyer und Plakate setzen das Glasprogramm im neuen Look am POS perfekt in Szene und sorgen für mehr Aufmerksamkeit sowie eine bessere Wiedererkennung. In diesem Zuge haben auch die Glasserien wellnessPROTECT für hohe Blendempfindlichkeit und UV-Schutz sowie systemINDIVUDUAL für die Anwendung bei Augenerkrankungen neue Namen erhalten. Mit den kurzen, einprägsamen und unverwechselbaren Produktnamen ambelis (für wellnessPROTECT) und asensys (für systemINDIVIDUAL) fügen sie sich mit acunis, den erst kürzlich gelaunchten Filtergläsern für migränebedingte Lichtempfindlichkeit, zu einem harmonischen Dreiklang und einem ganzheitlichen Auftritt des Glasprogramms zusammen.

Foto: Eschenbach Optik

Neuer Look – bewährte Qualität

Das Glasprogramm von Eschenbach Optik bietet eine Vielfalt an passenden Lösungen für unterschiedliche Sehanforderungen: Die Kantenfiltergläser ambelis (ehemals wellnessPROTECT), asensys (vormals systemINDIVIDUAL) und acunis sorgen nicht nur für einen Schutz der Augen, sondern können bedarfsgerecht mit Ein- oder Mehrstärkenbrillenglaswerten mit speziellen Korrektionsmöglichkeiten und unterschiedlichen Veredelungen kombiniert werden. Zudem sind sie in verschiedenen Fassungen, als Vorhänger oder Überziehbrillen für Brillenträger erhältlich. Lesebrillen mit anpassbaren Überadditionen runden das Glasprogramm ab. Damit haben Augenoptiker die Möglichkeit, optimal und individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen und ihren Sehkomfort zu erhöhen – sei es bei Augenerkrankungen oder aber für Alltags- und Freizeitbeschäftigungen.

Wie das restliche Produktsortiment von Eschenbach Optik steht auch das Glasprogramm für bewährte Qualität und besten Service.

Einfach, praktisch, digital

Zeitgleich zum neuen Auftritt erweitert Eschenbach Optik auch seine Bestellmöglichkeiten. Ab sofort steht Optikern das gesamte Glasprogramm und damit das komplette Sortiment von Eschenbach Optik im Onlineshop zur Verfügung. So können sie schnell und einfach die gewünschten Produkte aus dem stets aktuellen Portfolio auswählen und ihre individuellen Glasbestellungen tätigen. Dank des digitalen Bestellvorgangs können Fehler minimiert und Abläufe verkürzt werden. Ein zusätzlicher Vorteil des neuen Online-Bestelltools ist die direkte Anzeige wichtiger Informationen wie beispielsweise der Preise der konfigurierten Gläser.

Weitere Informationen rund um das Glasprogramm von Eschenbach Optik gibt es unter www.eschenbach-sehhilfen.de. Den Onlineshop finden Augenoptiker unter www.eschenbach-optik-online.com.

Text: Eschenbach Optik