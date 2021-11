Foto: BOLON Eyewear

Die Herbst-/Winterkollektion 2021 steht ganz im Zeichen des Design-Gedankens von BOLON: Sie besticht mit neuen, unverkennbaren Details, die jede Brille zu einem einzigartigen Fashion-Statement machen. Inspiriert wurde die neue Kollektion vom zeitlosen Vintage-Stil und den neuesten Trends von heute. Das Ergebnis sind elegante, exklusive Designs, mit denen Brillenträger*innen in dieser Saison alle Blicke auf sich ziehen werden.

Einzigartigkeit und Vielfalt stehen bei BOLON seit jeher im Mittelpunkt, daher ist bei den neuen Fassungen für jede Persönlichkeit und jeden Stil das Passende dabei. Besondere Highlights sind unter anderem die innovativen, praktischen Details der neuen Fassungen: Hinter jedem Ausstattungsmerkmal verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte.

Die Korrektionsbrillen-Kollektion der Herbst-/Winter-Saison 2021 interpretiert klassische Formen und Retro-Designs mit klaren, markanten Linien vollkommen neu. Form und Funktion harmonieren dank des ausgeklügelten Designs bestens miteinander. Die neuen Fassungen werden mithilfe modernster Technologien aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die innovativen Formen der Fassungen bestechen durch einzigartige Nasenstege, Bügel und detailreiche Bügelspitzen.

Das äußerst vielseitige und elegante Modell KACY (BT1522) passt mit seinem klassisch-runden Design und raffinierten Details zu jedem Look. Das klassische Cat-Eye-Design bekommt bei Kacy ein modernes Flair. Der Halbrand im Vintage-Stil die schlanke Fassung und das Metallic-Finish sind ein Muss für stilbewusste Brillenträger*innen.

Foto: Modell KACY, Quelle: BOLON Eyewear

Das Modell NEO (BT1513) ist in dieser Saison ein absolutes Must-Have. Die oversized Fassung erinnert an den Stil der 80er Jahre. Moderne Linien und die minimalistische Ästhetik prägen den legeren Streetwear-Stil. Die vielseitige Fassung passt zu jedem Look und ist aus hochwertigem Titanmaterial gefertigt. Die geometrische Form beweist das handwerkliche Können von BOLON Eyewear.

Die quadratische Fassung ist markant und subtil zugleich und versprüht echtes Vintage-Flair. Der schlanke obere Teil und die hybride Textur verleihen dem Design einen innovativen Look, passen zum derzeit angesagten lässigen Stil.

Foto: Modell NEO, Quelle: BOLON Eyewear

Die BOLON Sonnenbrillen-Kollektion macht mit ihren innovativen formen und Farbverläufen jedes Modell zu einem individuellen Fashion-Statement.

Die oversized Form des Modells CLEA (BL7138) ist ein starkes Mode-Statement. Die quadratische Silhouette und die geometrischen Bügel unterstreichen mit starken Linien und Winkeln die Stärke und Ästhetik moderner Frauen. Zu den Highlights dieser Fassung gehören das BOLON Logo in den Bügeln und die unverkennbaren Gläser mit Farbverlauf, die ganz neue Maßstäbe für einen elegant-femininen Look setzen.

Foto: Modell CLEA, Quelle: BOLON Eyewear

Must-Have dieser Saison ist SKY (BL7155). Der klassische Stil der Pilotenbrillen wurde hier neu erfunden: Moderne Linien umrahmen eine Fassung mit oversized Gläsern. Das minimalistische Retro-Design gibt mit seinen fotochromen transparenten Gläsern den Trend für diese Saison vor. Durch seinen modernen Akzent ist das Design auch bei den modischen Trendsettern von heute absolut angesagt.

Foto: Modell SKY, Quelle: BOLON Eyewear

Text: BOLON Eyewear