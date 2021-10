Foto: Hoher Besuch in Hamburg bei Optik Weser. LoQu CEO Tammo Bruns im Gespräch mit Claudia und Ernst A. Leuschner vom neusten und nördlichsten OPTIKHAUS der LoQu Optical Group (v.r.n.l.).

Der Boom des Onlinehandels und die Ausläufer der Pandemie legen Schatten auf deutsche Innenstädte und die Vielfalt des Einzelhandels. Jetzt kommt endlich Bewegung in gestresste Citylagen und es starten großzügige Förderprogramme wie das in Hamburg, wo 50 Mio Euro bis 2025 in die Innenstadtbelebung investiert werden. Ein Einkaufsbummel in der Stadt soll wieder zum Erlebnis werden, begleitet vom dringlichen Appell vieler Studien wie z.B. des IFH „Vitale Innenstadt“ (02/21) oder des Deutschen Städtetags „Zukunft der Innenstadt“ (07/21). Inmitten dieser Gemengelage lohnt sich ein Blick auf den Einzelhandel selbst und im Speziellen der Augenoptik-Fachgeschäfte.

Augenoptiker durften ihre Geschäfte als systemrelevante Player auch im Lockdown weiter geöffnet halten und galten damit für viele Menschen als Highlight beim Stadtbummel. Für den Optiker war es ein schwacher Trost in einer fast menschenleeren Einkaufsstraße. Das Gefühl grundsätzlich gebraucht zu werden, reicht insbesondere vielen Inhabern von traditionellen und vor Ort verwurzelten Augenoptik-Fachgeschäften allein nicht mehr aus. Vielmehr stehen sie vor entscheidenden Fragen: Wie kann ich meine Kompetenz besser zeigen, wie digitalisieren und mich stark für die Zukunft aufstellen? Immer mehr traditionsreiche Optiker suchen eine unternehmerische Heimat für ihr Lebenswerk. So war es auch bei dem angesehenen Augenoptik-Fachgeschäft OPTIK WESER, das 1934 in Hamburg gegründet wurde und seit 1985 in der Spitalerstraße 9 in der Hamburger Innenstadt residiert. Jetzt ist die neue Heimat gefunden: Seit dem 1. September gehört OPTIK WESER zur renommierten OPTIKHAUS-Familie der LoQu Optical Group aus Bad Kreuznach.

OPTIK WESER Geschäftsführerin Claudia Leuschner (50) und ihr Ehemann Ernst A. Leuschner freuen sich über diesen großen Schritt, der ihrem Unternehmen den Weg in die Zukunft ebnet und den Service für bestehende und neue Kunden des Fachgeschäftes erheblich stabilisiert und modernisiert. Bei einem Treffen mit LoQu-CEO Tammo Bruns sagt Claudia Leuschner, die auch in Zukunft als Filialleiterin erhalten bleibt: „Wir suchten nach einem Weg, unseren Namen, unsere Identität und unser Team mit fünf Augenoptikermeistern und fünf Augenoptikern zu erhalten – schließlich basiert unser guter Ruf auf professionellem, leidenschaftlichem Einsatz für die Augengesundheit und beste Lebensqualität mit Sehhilfen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Das OPTIKHAUS-Konzept der LoQu Optical Group passt großartig zu uns und unserer Denke.“

Ernst A. Leuschner freut sich besonders über die hohe Wertschätzung für sein Lebenswerk. Der ehemalige Gesellschafter von OPTIK WESER sagt: „LoQu mit dem OPTIKHAUS-Verbund sind unser absoluter Wunschpartner, denn unser langjähriger Firmenname sowie das gesamte ladenbauliche Konzept bleiben erhalten ebenso unser tolles Mitarbeiterteam. Ich fühle unsere Arbeit sehr respektiert und gewertschätzt.“

Tammo Bruns, CEO LoQu Optical Group freut sich über die sorgfältige Auswahl der OPTIKHAUS-Partner und den neuen Standort im Norden. „Unsere Gruppe ist spezialisiert auf traditionsreiche Fachgeschäfte, die über Generationen gewachsen und tief mit der Region verwurzelt sind. Ihnen ermöglichen wir im OPTIKHAUS-Verbund weiterhin ihre langjährig behüteten Unternehmensidentität vom Namen, dem Team vor Ort bis zum Marken-Portfolio.“ Hervorragende Betriebe sind inzwischen in dem Unternehmenszweig OPTIKHAUS vernetzt, in diesem Miteinander sichert man sich gegenseitig Qualität, Wachstum und eine erfolgreiche Zukunft in der Augenoptik.

