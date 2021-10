Foto: Oakley

Die neuen Oakley®-Modelle CMDN und HSTN entstanden durch ein Eintauchen in die innovativen Denkweisen und unkonventionellen Ideen der namensgebenden Stadtteile Camden Town in London und Houston Street in New York City. Gemeinsam mit Freunden der Marke aus der Skate- und Design-Community suchte das Oakley-Designerteam die Inspiration für die Styles in der Weltoffenheit dieser beiden Orte. Dabei begab sich Oakley auf eine gemeinsame Reise mit diesen kulturellen Impulsgebern, um zu verstehen, was die einzelnen Stadtteile ausmacht. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit sind Produkte, die einen Querschnitt durch die Street Culture und den Sport darstellen. Sie bauen auf der Musik auf, die unsere Einstellung prägt, auf den Büchern, die unsere Ideen beeinflussen, und auf den Menschen, die das herausfordern, was wir wissen und glauben.

Wir wissen, dass Veränderung die einzige Konstante ist. Oakley ist auf den Säulen der Ideenfindung und Evolution aufgebaut. Auf diese Weise überleben wir nicht nur, sondern wachsen auch. So definieren wir neu, was als Nächstes kommt, was möglich ist, und erlauben uns gegenseitig, so zu sein, wie wir sind. Durch die Kombination von progressivem und disruptivem Design bieten CMDN und HSTN ein Seherlebnis, das von kultureller Relevanz durchdrungen ist und die einzigartigen Qualitäten in jedem einzelnen von uns repräsentiert.

CMDN

Bei der Entwicklung der CMDN ließ sich Oakley von kulturellen Trends inspirieren und knüpfte dabei an die Tradition Oakleys an. Die daraus resultierende Unisex-Sonnenbrille ist eine Neuinterpretation der ikonischen Shieldbrillen der Marke mit einem progressiven, aufsehenerregenden Design. Die CMDN zeichnet sich durch ein weites Sichtfeld und eine moderne Version des historischen „Trigger“ Bügeldesigns aus, kombiniert mit einem starken, aber leichten O Matter™-Rahmen, der für Langlebigkeit und ganztägigen Tragekomfort sorgt. Erhältlich mit der Prizm™ Glastechnologie zur Optimierung des Seherlebnis von Farben und Kontrast.

HSTN

Oakley verbindet progressives Design mit traditionellen Merkmalen in der HSTN, einer genderneutralen Sonnenbrille mit markanten, modernisierten, runden Gläsern. Die HSTN verfügt über die Prizm Glastechnologie und eine moderne Version des historischen „Trigger“ Bügeldesigns. Der leichte und strapazierfähige O Matter-Rahmen sorgt für ganztägigen Tragekomfort und ist in zwei Größen erhältlich, um eine nahtlose Passform zu gewährleisten. Die HSTN ist mit Oakley Authentic Prescription-Gläsern erhältlich, die genau an Ihre Sehstärke angepasst werden können.

