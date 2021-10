Foto: Aufgrund des virtuellen Formats von SICHT.KONTAKTE2021 fand die Übergabe des Peter-Abel-Preises an Dr. Neema Ghorbani Mojarrad (rechts) im Vorfeld durch David Walker, Vertriebspräsident von Rodenstock (links), an der University of Bradford statt. Quelle: Rodenstock

Im Rahmen der digitalen Fortbildung SICHT.KONTAKTE2021 der Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) wurde vom 8.-10. Oktober 2021 neben hochklassigen Fortbildungen und Vorträgen die Verleihung internationaler Wissenschaftspreise geboten. Jedes Jahr werden anerkannte Wissenschaftspreise in verschiedenen Kategorien im Bereich der Kontaktlinsenoptik und Optometrie verliehen.

Als langjähriger Partner stellt Rodenstock erstmalig das Preisgeld der renommiertesten Auszeichnung der VDCO, des Peter-Abel-Preises, in Höhe von 4.000 Euro. Dieser internationale Wissenschaftspreis ehrt besondere Arbeiten im Rahmen einer Promotion. In diesem Jahr wurde Dr. Neema Ghorbani Mojarrad für seine Doktorarbeit zum Thema „Genetic prediction of Myopia“ (Verwendung der Genetik für Vorhersagen der Myopieentwicklung) mit dem begehrten Peter-Abel-Preis ausgezeichnet. Als bekannter Wissenschaftler im Bereich der Glaukomforschung, leistet er mit dieser Arbeit einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag im Bereich der Augenoptik.

