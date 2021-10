Foto: MISTER SPEX

Europas führender digital geriebener Omnichannel-Optiker treibt seine Expansion weiter voran an und eröffnet im Oktober zwei weitere Stores. Seit dem 13. Oktober 2021 begrüßt das Team Kund*innen in Heilbronn, am 20. Oktober folgt im Center WILMA Shoppen die dann sechste Niederlassung in Berlin. Insgesamt betreibt Mister Spex damit 46 Stores in Deutschland, Österreich und Schweden.

Im Herzen der Innenstadt von Heilbronn erwarten Besucher*innen ab sofort gut 1.000 Brillen und Sonnenbrillen auf knapp 115 Quadratmetern Verkaufsfläche. Im neuen Berliner Store umfasst die Auswahl vor Ort rund 800 Fassungen auf knapp 90 Quadratmetern. Gleichzeitig können Kund*innen wie in allen Mister Spex Stores weiterhin auf das gesamte Online-Sortiment des Optikers zugreifen, das über 10.000 Brillen und Sonnenbrillen von mehr als 100 bekannten Marken umfasst. Das Konzept ist Teil der erfolgreichen Omnichannel-Strategie von Mister Spex und stellt konsequent die Kund*innen mit allen individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt und ermöglicht ihnen, an verschiedenen Touchpoints genau den Service in Anspruch zu nehmen, den sie für den Brillenkauf benötigen und favorisieren. On- und Offline bietet Mister Spex ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Eigenmarken, attraktiven Luxus- und Premiumbrands wie Linda Farrow, Tom Ford oder Saint Laurent sowie angesagten Independent-Labels wie EOE oder Vasuma. Die Anprobe der Brillen und Sonnenbrillen kann virtuell oder kostenfrei per Ansichtsbestellung zu Hause erfolgen, zudem ermöglichen ein Online-Sehtest sowie Apps zur Messung der richtigen Pupillendistanz die Ermittlung der erforderlichen Korrektionswerte. In den Stores werden zusätzlich kostenfreie Services wie Brillenanpassungen, Sehtests und persönliche Beratungen angeboten. Hierfür empfiehlt es sich, insbesondere aufgrund der aktuellen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, vorab online einen Termin zu buchen.

Bereits seit Ende September präsentiert sich zudem der vor fünfeinhalb Jahren eröffnete erste Store von Mister Spex im Berliner Shoppingcenter ALEXA nach einem Komplettumbau in einem modernisierten Look & Feel. Knapp 1.200 Brillen und Sonnenbrillen werden dort auf der neu bebauten Verkaufsfläche von gut 125 Quadratmetern zum Anprobieren oder Kauf angeboten – mit den bekannten und gewohnten Rund-um-Services.

Text: MISTER SPEX