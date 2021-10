Foto: CooperVision

Mit Andreas Sudrow hat ein erfahrener Vertriebsexperte zum 1. September 2021 die Head of Sales Position für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen. Seit dem 1. April dieses Jahres übte er diese Funktion bereits interimsweise aus. Sudrow tritt in die Fußstapfen von Johannes Zupfer, der seit dem 1. August 2020 General Manager DACH von CooperVision ist.

„Andreas Sudrow arbeitet bereits seit 2013 im Unternehmen. Bevor er als Lead Key Account Manager das Vertriebsteam verstärkte, war er mehrere Jahre als Customer Service Manager tätig und baute die Abteilung erfolgreich aus. Mit seiner Qualifikation, seinem Geschick, Leute zu begeistern und seiner analytischen Denk- und Arbeitsweise ist er für uns bestens geeignet, die Zukunft des Vertriebs von CooperVision erfolgreich zu gestalten. Wir arbeiten bereits viele Jahre zusammen und ich bin hoch erfreut, einen so qualifizierten Nachfolger zu haben“, so Zupfer.

Bevor der gebürtige Mainzer zu CooperVision kam, war Sudrow viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der Automobilbranche u.a. bei Masterlease Germany (ein Unternehmen der GMAC Gruppe) und Seat Deutschland. Er blickt damit auf einen langjährigen, vertriebsorientierten Erfahrungsschatz zurück und freut sich nun, seine Erfahrung in seiner neuen Aufgabe als Head of Sales DACH einbringen zu können und „CooperVision weiter auf Wachstumskurs zu begleiten.“ Für den 42-jährigen Familienvater bietet die Kontaktlinsenbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz stets eine erfrischende Perspektive, die noch erhebliche Potentiale eröffnet.

Text: CooperVision