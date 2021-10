Foto: Eschenbach Optik

Eine internationale Jury aus Branchenexperten, Designern und Fachjournalisten unter Vorsitz von Art Director und Bühnenbildner Jean-Christophe Leblanc hat entschieden: der 28. SILMO d’Or in der Kategorie „Korrektionsfassungen – Brands & Labels“ geht an Eschenbach Optik mit MINI EYEWEAR Modell 743012-60. Die diesjährige Verleihung der SILMO d’Or fand am Samstag, den 25. September 2021 direkt am Messegelände im Parc des Expositions statt.

Die oversized Karree-Form der Siegerbrille MINI EYEWEAR 743012-60 aus Azetat mit Nieten-Dekor fällt durch die einzigartige Laminierung an der Front und dem Nylor am unteren Fassungsrand auf. Die Azetatbügel bringen das unverwechselbare MINI-Muster an der Bügeleinlage zum Vorschein und unterstreichen das Statement der Fassung. Das MINI Wing-Logo ziert auch bei diesem Modell die charakteristischen, handpolierten runden Bügelenden.

Das Modell konnte in diesem Jahr bereits die renommierte Red Dot Jury überzeugen und ist nun mit dem SILMO d’Or mit gleich zwei begehrten Designpreisen in 2021 ausgezeichnet.

Text: Eschenbach Optik