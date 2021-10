Foto: VDCO

Die SICHT.KONTAKTE ist der größte Fortbildungskongress für Optometristen und Kontaktlinsen-Spezialisten im deutschsprachigen Raum und wird seit 2016 gemeinsam von ZVA, IVBS und VDCO organisiert. Sie findet vom 8. – 10. Oktober online statt und bietet an einem gesamten Wochenende erstklassige Fortbildung mit renommierten und international bekannten Referenten.

Wie hochwertig und international ausgerichtet der Fortbildungskongress ist, belegen die Akkreditierungen der Vorträge. Einzig und allein für die Teilnahme an den Vorträgen der SICHT.KONTAKTE2021 erhalten Mitglieder des General Optical Council (GOC) in Deutschland Fortbildungspunkte (CET points). Aktuell können bis zu 5 CET points in vier Kompetenzbereichen gesammelt werden. Mitglieder der Gütegemeinschaft Optometrische Leistungen e.V., SBAO und VDCO erhalten bis zu 10 COE Punkte, an nur einem Wochenende!

Die SICHT.KONTAKTE 2021 ermöglicht einen interaktiven Austausch zwischen Teilnehmern, Referenten und Ausstellern. Teilnehmende können ihre eigene digitale Kongresstasche mit interessanten Broschüren, Informationen der Aussteller und Terminen zusammenstellen. Der Kongressplaner erinnert an die persönlichen Programm-Highlights und Termine mit Ausstellern. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden aktuelle digitale Ausgaben der Medienpartner sowie das Programmheft zur SICHT.KONTAKTE.



Die digitale Poster Ausstellung informiert über die aktuellen Forschungsergebnisse im Bereich der Optometrie und Kontaktlinsenoptik. Zur Abstimmung zum Rolf WeinschenkPreis stehen ausschließlich Poster, die sich der Kontaktlinsenoptik widmen.

Akkreditierte Fortbildung mit der SICHT.KONTAKTE2021 online



Für die Teilnahme an der SICHT.KONTAKTE2021 online können folgende Fortbildungspunkte

erlangt werden:



COE Punkte

Besuch 1 Tag der SICHT.KONTAKTE Fr oder Sa = 4 Punkte

So = 2 COE Punkte

Besuch 2 Tage der SICHT.KONTAKTE Fr + Sa = 8 COE Punkte

Fr oder Sa + So = 6 COE Punkte

Besuch 3 Tage der SICHT.KONTAKTE Fr + Sa + So = 10 COE Punkte

Text: VDCO