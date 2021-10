Symbolfoto: JustLife / Adobe Stock

Mit einem neuen E-Learning-Programm stärkt Johnson & Johnson das Grundlagenwissen zu Kontaktlinsen. „Startklar für Kontaktlinsen“ richtet sich vorrangig an Auszubildende, junge Professionals und Wiedereinsteiger, die mehr darüber wissen möchten, wie sie potenzielle Kunden aktiv auf Kontaktlinsen ansprechen und ihre Fragen beantworten können.

Das E-Learning umfasst drei Module, die jederzeit und im eigenen Tempo absolviert werden können, zu den Themen:

Kundenmotivation verstehen Erfolgreiche Kundengespräche Handhabung und Pflege von Kontaktlinsen

Die Inhalte der einzelnen Module werden anhand von Videos, interaktiven Elementen, Download-PDFs sowie mit einem Quiz pro Modul anschaulich vermittelt. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle Lektionen erfolgreich durchgearbeitet haben, erhalten sie ein Abschlusszertifikat.

„Der Name ‚Startklar mit Kontaktlinsen‘ ist Programm: Mit dem E-Learning wollen wir jungen Augenoptikerinnen und Augenoptikern, die gerade am Beginn ihrer Berufslaufbahn stehen, sowie Wiedereinsteigenden, die eine Auffrischung ihrer Kenntnisse wünschen, einen erfolgreichen (Neu-)Start in der Welt der Kontaktlinsen ermöglichen und sie dazu motivieren, Kunden proaktiv anzusprechen“, unterstreicht Claus Lammer, Professional Education & Development Manager bei Johnson & Johnson Vision. „Nach Abschluss des Kurses sind sie zwar noch keine Kontaktlinsenanpasser, können aber ihre Kolleginnen und Kollegen als ‚Kontaktlinsenassistenten‘ unterstützen und weiter praktische Erfahrungen sammeln.“

Das E-Learning-Programm „Startklar für Kontaktlinsen“ ist ab sofort verfügbar und kann jederzeit bearbeitet werden. Interessierte können sich unter folgendem Link https://www.jnjvisioncare.de/all-courses anmelden, nachdem sie sich einen sehr einfach zu erstellenden myAccount Zugang auf der Website von Johnson & Johnson zugelegt haben. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://www.jnjvisioncare.de/login.

Text: Johnson & Johnson Vision