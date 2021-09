Foto: Screenshot ZEISS Eyewear

Marchon Eyewear, Inc., einer der weltweit größten Designer, Hersteller und Anbieter von hochwertigen Brillen und Sonnenbrillen, und ZEISS geben den Abschluss eines exklusiven, langfristigen und globalen Lizenzvertrags für Brillenfassungen und Sonnenbrillen bekannt.

Die erste im Rahmen der Lizenzvereinbarung entworfene Kollektion wird ab Frühjahr 2022 weltweit auf den Markt kommen. Zuvor wird im Herbst 2021 eine erste Sonderkollektion mit neun verschiedenen Modellen aus dem Altair-Portfolio vorgestellt, die exklusiv auf dem US-amerikanischen Markt erhältlich sein wird.

„Wir sind sehr stolz, unsere Zusammenarbeit mit ZEISS, einem weltweit anerkannten Unternehmen in der Brillenglasentwicklung, bekannt zu geben”, sagt Nicola Zotta, Präsident und CEO von Marchon Eyewear, Inc. „Die Leidenschaft von ZEISS für Spitzenleistungen und Exzellenz wird unser Markenerlebnis weiter verbessern, unsere Expertise und unsere Positionierung innerhalb der Branche erweitern und inspirieren.” Zotta weiter: „Gemeinsam mit ZEISS werden wir unseren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis bieten.”

„Die Expertise von Marchon Eyewear ergänzt unsere Bemühungen, Produkte zu entwickeln, die mit innovativen, hochwertigen Brillen den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen”, sagt Rolf Herrmann, Vice President Global Marketing bei ZEISS Vision Care.

Die neue ZEISS Brillenkollektion, die ab Herbst 2021 erhältlich sein wird, umfasst neun Herrenbrillenmodelle, die aus technologisch fortschrittlichen Materialien wie Titan und typischen ZEISS Designelementen gefertigt sind. Die Kollektion wird exklusiv bei ausgewählten Augenoptikern in den USA über das Altair-Vertriebsnetz von Marchon angeboten. Eine globale Kollektion mit Modellen für Herren wird im Frühjahr 2022 erscheinen. Diese wird in den USA bei ausgewählten Augenoptikern über Altair und international unter dem Marchon-Portfolio erhältlich sein.

Text von Zeiss.