Am Mittwoch, den 22. September 2021, diente der Salone d’Onore der Triennale Milano als atemberaubende Kulisse für “LOOK AT ME NOW“, Marcolins Festveranstaltung zum 60-jährigen Bestehen, bei der das Unternehmen 60 Jahre Wachstum und Expansion feierte und über die Gegenwart sprach, während es gleichzeitig in die Zukunft und ihre Herausforderungen blickte. Die Worte des CEO und Generaldirektors Fabrizio Curci und mehrerer Partner, die Videogrüße schickten, würdigten das Know-how eines italienischen Unternehmens, dessen Geschichte auf handwerklichem Können und einer ständigen Suche nach technologischer Innovation beruht.



Handwerkskunst und Technologie sind die beiden Seelen des Unternehmens und die Schlüsselbegriffe des neuen Videos zum 60-jährigen Jubiläum, das bei der Veranstaltung uraufgeführt wurde.



Begrüßt wurden die Gäste von der Journalistin und Fernsehmoderatorin Mia Ceran, die als “Master of Ceremony” brillant durch diesen phygitalen Abend führte, an dem neben den physisch auf der Triennale anwesenden Gästen auch eine große Gruppe von Menschen aus der ganzen Welt per Live-Stream teilnahm. Unter den Gästen befanden sich die italienischen Schauspielerinnen Cristiana Capotondi, Isabella Ferrari und Nicoletta Romanoff, eine Auswahl internationaler Mode-Influencer und -Talente, Partner und Journalisten, die an der Veranstaltung teilnahmen.



Die Triennale Milano, das Haus des Designs, der Architektur und der visuellen Künste schlechthin im Herzen von Mailand, verkörperte perfekt das Erbe von Marcolin, einer Marke, die auf Exzellenz und Kreativität als Grundprinzipien aufgebaut ist.



Ein eleganter und essentieller Rahmen, in dem vertikale Strukturen und LED-Komponenten den Raum charakterisierten und umrahmten und ein Wechselspiel der Kontraste mit der ganz in Weiß gehaltenen Atmosphäre des Salone d’Onore schufen.



Der unbestrittene Star des großen Finales der Veranstaltung war die Terrazza des Salone d’Onore, eine malerische Terrasse mit Blick auf die Gärten des Museums, wo sich zeitgenössische Kunstwerke perfekt in das üppige Grün des Parco Sempione einfügen.



Ein DJ-Set war der Höhepunkt des großen Finales auf der Terrazza, wo das Marcolin-Logo, das als 3 Meter hohe Struktur reproduziert wurde, die Umgebung dominierte und die Fassade mit einem spektakulären Lichtspiel erhellte.



Über Marcolin:

Marcolin ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Brillenindustrie, das 1961 im Herzen von Venezien gegründet wurde. Es zeichnet sich durch die einzigartige Fähigkeit aus, handwerkliches Können mit fortschrittlichen Technologien durch das ständige Streben nach Exzellenz und kontinuierlicher Innovation zu verbinden. Das Portfolio umfasst die Hausmarken Web, Marcolin und Viva sowie die Lizenzmarken Tom Ford, Guess, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Ermenegildo Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod’s, Emilio Pucci, BMW, Swarovski, MAX&Co., Covergirl, Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley-Davidson, Marciano, Skechers und Candie’s.



Über ein eigenes Direktnetz und globale Partner vertreibt Marcolin seine Produkte in mehr als 125 Ländern.

