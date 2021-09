Foto: Stígur Már Karlsson /Heimsmyndir

Johnson & Johnson Vision hat eine neue multifokale Austauschlinse auf den Markt gebracht: ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL. OPTIC+VISION sprach dazu mit Friederike Winkel. Die erfahrene Marken- und Retail-Expertin ist seit Juli 2020 Head of Marketing Vision DACH bei Johnson & Johnson Vision und hat sich vorgenommen, das Wachstum der Marke ACUVUE® nachhaltig zu steigern. Angesichts der steigenden Zahl von aktiven Presbyopen sieht sie großes Potential für den Fachhandel.

OPTIC+VISION: Frau Winkel, im Juli 2020, mitten in der Pandemie, sind Sie bei Johnson & Johnson Vision eingestiegen. Wie haben Sie die Corona-Krise in der Branche erlebt? Und welche Bilanz ziehen Sie heute?

Friederike Winkel: Ich kam in einer Zeit zu Johnson & Johnson Vision, die nicht ganz einfach war: Die Branche hatte mit Einbrüchen von bis zu elf Prozent zu kämpfen.1 Doch ich habe in dieser Zeit überall sehr viel Leidenschaft, Teamwork und Zusammenhalt erlebt, um diese Situation zu meistern – bei den Fachhändlern ebenso bei uns im Vision Care Team.

Wir als Johnson & Johnson Vision haben unseren Fokus noch intensiver auf den anpassenden Fachhandel gelegt und eine Kampagne gestartet, um diese Säule weiter zu stärken. Außerdem haben wir Zahlungsziele verlängert, zu der Entwicklung von Hygienekonzepten für unsere Kunden mitgewirkt, sowie viele langfristige Beziehungen auf- und ausgebaut. So haben wir eine gute Basis geschaffen, um das Wachstumspotenzial von Kontaktlinsen gemeinsam weiter zu heben.

Jetzt bringen Sie ein neues Produkt auf den Markt. Was ist für Sie das Besondere an der neuen Austauschlinse ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL?

Unsere Multifokal-Innovation im 2-Wochen-Segment ermöglicht einen Anpasserfolg von 97 Prozent*2 – das ist bei einem solchen durchaus komplexen Produkt außerordentlich. Sie bietet eine außergewöhnliche Sehleistung**3 und exzellenten Tragekomfort2. Dafür kombiniert ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL gleich drei einzigartige Technologien in einer Linse: 183 bewährte pupillenoptimierte Designs sorgen für ein außergewöhnliches, auf die Fehlsichtigkeit und die unterschiedlichen Pupillendurchmesser des alternden Auges angepasstes optisches Design3. Ein integrierter Benetzungswirkstoff unterstützt die Stabilität des Tränenfilms über den ganzen Tag hinweg4. So können Kontaktlinsenträger einen hohen

Tragekomfort erleben2. Und das hybride Rückflächendesign passt sich perfekt an die natürliche Augenform an und hilft, die Linse optimal zu zentrieren3.

Wie fügt sich die neue Multifokallinse in das ACUVUE® Portfolio ein? Und für welche Zielgruppe wurde sie entwickelt?

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL ersetzt ACUVUE OASYS® for PRESBYOPIA und komplettiert als 2-Wochenlinse unser Multifokalportfolio, zusammen mit unser Ein-Tageslinse 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL. Entwickelt haben wir die Austauschlinse für Menschen mit Presbyopie, also Menschen ab 40 Jahren – eine attraktive und loyale Zielgruppe mit einer hohen Kaufkraft, die noch sehr aktiv und gerne bereit ist, für ein qualitativ hochwertiges Produkt, höchsten Tragekomfort und ja, auch für ihr Aussehen, Geld auszugeben.

Wie schätzen Sie das Marktpotenzial der neuen multifokalen Austauschlinse ein?

Das Potenzial für ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL ist enorm. Denn Austauschlinsen sind besonders beliebt: 74 Prozent aller Kontaktlinsenträger tragen sie.5 Darüber hinaus sind 57 Prozent der Menschen in Deutschland über 40 Jahre6 alt – und damit von Presbyopie betroffen. 8,7 Millionen von ihnen sind offen für Kontaktlinsen. Doch nur 1,2 Prozent derjenigen unter ihnen, die eine Sehkorrektion benötigen, tragen Multifokallinsen.5 Wenn wir etwa 200.000 Träger sphärischer Kontaktlinsen aus dieser Altersgruppe auf Multifokallinsen umstellen, ergibt sich ein Potenzial in Höhe eines mittleren zweistelligen Euro-Millionen-Betrags7 – und das liegt quasi auf der Straße. Denn diese brillentragenden Kunden sind schon da – sie sind schon im Fachhandel: Kontaktlinsenanpasser müssen sie nur noch von den eindeutigen Vorteilen der ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL als zusätzliche Alternative zur Brille überzeugen.

Weshalb sollten Augenoptiker ihren Kunden den Umstieg auf ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL empfehlen?

Weil es für die Kunden enorme Vorteile bietet: Kontaktlinsenträger mit Presbyopie können weiterhin Austauschlinsen tragen, ihr attraktives Aussehen erhalten und aktiv sein – sie erleben in allen Lebenssituationen eine außergewöhnliche Sehleistung und exzellenten Tragekomfort. Und auch die Augenspezialisten profitieren gleich mehrfach: von einer großen, lukrativen und loyalen Zielgruppe, von einer einfachen Ansprache und einer erfolgreichen Anpassung.

Wie unterstützen Sie Augenoptiker bei der Einführung der neuen Linse?

Multifokallinsen müssen fachmännisch angepasst werden und die Fachhändler dementsprechend geschult sein. Gerade deshalb setzen wir auf ein umfassendes Unterstützungsprogramm. Zum Launch haben wir Augenspezialisten in zwei virtuellen Events über ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL und die Marktchancen informiert. Zusätzlich bieten wir im Nachgang weitere Online-Seminare an, unter anderem zu unserem Multifokal-Rechner und zu Tipps und Tricks für eine mühelose und funktionierende Anpassung. Bei individuellen Fragen steht unser Professional Education & Development Team dem Fachhandel direkt und persönlich zur Seite. Selbstverständlich gibt es auch umfassende Marketingunterstützung für den Fachhandel.

Welches sind Ihre nächsten Projekte und Ziele?

Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern möchten wir das riesige Potenzial von Kontaktlinsen heben. Dazu richten wir unseren Fokus verstärkt darauf, Brillenträger zu dualen Nutzern zu machen. Schließlich wünscht sich die Hälfte von ihnen mehr Beratung zu Kontaktlinsen.8 Duale Nutzer sind eine sehr loyale und attraktive Zielgruppe. Sie geben nicht nur für Brillen Geld aus, sondern auch für Kontaktlinsen, wenn man sie richtig dazu berät.

Mehr Informationen unter:www.jnjvisioncare.de

Das Interview führte Rosemarie Frühauf

