Die Front des Erlanger Mister Spex Stores. Foto: Mister Spex

Am Mittwoch dem 15. September eröffnete Europas führender digital-getriebener Omnichannel-Optiker einen neuen Store in den Erlangen Arcaden und damit das mittlerweile 40. stationäre Geschäft deutschlandweit. Eine Woche später wird die weitere Expansion am 22. September international mit dem zweiten Store in Wien fortgesetzt. Nachdem in der österreichischen Hauptstadt die erste Eröffnung im April in der Mall Shopping City Süd (SCS) gefeiert wurde, folgt nun eine weitere Niederlassung im Donau Zentrum, dem größten Shopping Center Wiens.

In Erlangen erwarten Besucher*innen des neuen Stores mehr als 750 Brillen und Sonnenbrillen auf einer Verkaufsfläche von 65 qm, im Wiener Donau Zentrum stehen sogar über 900 Fassungen auf knapp 95 qm zur Auswahl. Darüberhinaus besteht ein gleichzeitiger Zugriff online auf über 10.000 Brillen und Sonnenbrillen von über 100 bekannten Marken. Das Sortiment setzt sich aus hochwertigen Eigenmarken, attraktiven Luxus- und Premium-Brands wie Gucci, Moncler oder Tom Ford sowie aus angesagten Independent-Labels wie Off-White oder L.G.R zusammen. Eine Besonderheit des Geschäftsmodells: Qualitätsgläser mit 1.5er Index gibt es bei allen Brillen kostenlos. Zudem werden wie in allen Mister Spex Stores kostenfreie Services wie Sehtests und Brillenanpassungen angeboten, für die es sich insbesondere aufgrund der aktuellen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen empfiehlt, vorab online einen Termin zu buchen.

„Nachdem wir Anfang Juli mit Mister Spex erfolgreich an die Börse gegangen sind, freue ich mich sehr, dass wir unsere angekündigte weitere Expansion jetzt mit Store Nummer 40 in Deutschland und auch mit der nächsten internationalen Eröffnung vorantreiben“, sagt Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE. „Unsere Kund*innen haben an immer mehr Standorten die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann, wo und wie sie ihre Brille kaufen und welchen Service sie über welchen Kanal in Anspruch nehmen wollen. Die Anprobe unserer Modelle kann virtuell oder zu Hause erfolgen, genauso wie zum Beispiel die Messung der Pupillendistanz. Auch ein Online-Sehtest ist für viele Kund*innen möglich. Gleichzeitig bieten wir diese Serviceleistungen natürlich vor Ort in unseren Stores an und ermöglichen neben dem Zugriff auf den Online-Shop zusätzlich das unmittelbare haptische Erlebnis. Wir verbinden wie immer das Beste aus beiden Welten.“

Mit der Eröffnung des zweiten Stores in Wien Ende September betreibt Mister Spex insgesamt 44 Stores.

Anschriften und Öffnungszeiten der neuen Mister Spex Stores:

Store Erlangen Arcaden

Nürnberger Str. 7

91052 Erlangen

Mo.-Sa.: 08:00 – 20:00 Uhr

Store Wien Donau Zentrum (ab 22.09.)

Wagramer Str. 94

1220 Wien

Mo.-Mi.: 09:00 – 19:00 Uhr

Do.-Fr.: 09:00 – 20:00 Uhr

Sa.: 09:00 – 18:00 Uhr

